Trump szerint két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok

Kifakadt közösségi oldalán az amerikai elnök, kiűzné a jelenleg is ott lévőket Grönland szigetéről.

„NATO: mondjátok meg a dánoknak, hogy tűnjenek onnan, most! Két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok! A dán hírszerzés tavaly Oroszország és Kína sarkvidéki térségi terveiről számolt be” – írta közösségi oldalán Donald Trump. 

Grönland és Dánia egyaránt hangsúlyozta, hogy a terület „nem eladó”, Trump ugyanakkor nem zárta ki a fegyveres erő alkalmazását sem. Az Európai Unió védelmi biztosa, Andrius Kubilius korábban megkérdőjelezte Grönland fegyveres megszállásának értelmét, és arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés minden területen hatással lenne az európai-amerikai kapcsolatokra.

Vučić már tudja, ki fogja megvenni a Szerb Kőolajipari Társaság orosz tulajdonrészét

A szerb elnök az Egyesült Arab Emírségekben beszélt arról, ő már tudja, ki vásárolhatja fel a NIS tulajdonrészeit, amelyek egyelőre a Gazpromhoz és a Gazpromnyefthez tartoznak. 

Von der Leyen: Grönland számíthat ránk

Az Európai Bizottság folyamatos és szoros kapcsolatban áll a dán kormánnyal – mondta az elnök, Ursula von der Leyen a grönlandi feszültségről szóló beszédében. Az északi-sarki térség biztonsága az Európai Unió számára is fontos kérdés.

Az iráni hatóságok ma kivégezhetnek egy tüntetőt

A halottak között 12 gyerek is van.

Menesztette az ukrán parlament a védelmi minisztert, de kormánytag marad

Az ukrán parlament megszavazta kedden Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri tisztségéből – számoltak be ukrán hírügynökségek.

CPAC Hungary 2026

Nem csak a tavasz kezdődik majd – megint gyűlnek hazánkban a trumpisták

Idén március 21-én lesz a CPAC Hungary konferencia – jelentette be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kedden közzétett Facebook-videójában.

Téglákat melegítenek gázrezsókon a kijeviek – sok házban napok óta nincs fűtés

A péntek hajnali orosz támadás óta nincs fűtés több mint ezer lakóházban Kijevben. Generátora szinte mindenkinek van, de egy-egy elemmel csak három-négy órát működnek a készülékek. Az ukrán miniszterelnök szerint leghamarabb csütörtökre állhat helyre a távfűtés és az áramellátás. Kárpátalján a heves havazás okozott áramszünetet, de a polgármesteri hivatal munkatársa lapunknak annyit mondott: minden működik, mert már hozzászoktak.

Kiengedték a venezuelai börtönből az egyik magyar fogva tartottat

Három magyar közül egyet szabadon bocsátottak.

Trump hódításai tervei veszélyeztetik a NATO létezését

Veszélyes játékot űz az elnök.

„Őszinte köszönet és hála” Orbán Viktornak: újabb magyar menedékjogra derült fény

A volt lengyel igazságügyi miniszter és a felesége is Magyarországra menekült a lengyel igazságszolgáltatás elől.

Véresen komolyan fogalmazott Kuba elnöke, aki Trumpnak reagált

Tovább fokozódik a karibi feszültség, éppen a kubai elnök küldött harcias üzenetet Trump elnöknek.

