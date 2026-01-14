Trump szerint két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok

„NATO: mondjátok meg a dánoknak, hogy tűnjenek onnan, most! Két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok! A dán hírszerzés tavaly Oroszország és Kína sarkvidéki térségi terveiről számolt be” – írta közösségi oldalán Donald Trump.

Grönland és Dánia egyaránt hangsúlyozta, hogy a terület „nem eladó”, Trump ugyanakkor nem zárta ki a fegyveres erő alkalmazását sem. Az Európai Unió védelmi biztosa, Andrius Kubilius korábban megkérdőjelezte Grönland fegyveres megszállásának értelmét, és arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés minden területen hatással lenne az európai-amerikai kapcsolatokra.