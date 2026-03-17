Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Trump tagadja, de igenis előre szóltak neki, hogy ez lesz?

Az elnök szerint ezt senki nem látta előre. A hírszerzői szerint ők leírták, hogy Irán a térség országai elleni csapásokkal és a Hormuzi-szoros lezárásával válaszolhat.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is arról beszélt, hogy meglepetés volt, hogy Irán megtorló csapásokat intézett az Öböl menti arab országok ellen.

„Nem volt szó arról, hogy [Irán] nekimegy ezeknek az országoknak a Közel-Keleten. Senki sem számított erre. Sokkolva voltak”

- mondta hétfőn a Fehér Házban.

Csakhogy a Reuters forrásai szerint az Irán elleni csapások előtt készült amerikai hírszerzési jelentésekben egyértelműen szerepelt ez a lehetőség.

Nem írták, hogy „garantált, de egyértelműen ott volt a lehetséges kimenetelek között”

- fogalmazott a lap egyik forrása.

Trumpot arra is figyelmeztették, hogy Teherán várhatóan a Hormuzi-szoros lezárásával próbálkozhat, amennyiben támadás éri. 

A Reutersnek nyilatkozó tisztviselő szerint az elnökkel azt is közölték, hogy az Irán elleni csapások egy szélesebb regionális konfliktushoz vezethetnek, amennyiben Teheránban úgy ítélik meg, hogy az Öböl menti országok aktívan segítik az amerikai támadásokat.

„Senki, senki, nem, nem, nem. A legnagyobb szakértők se, senki nem gondolta, hogy támadni fognak”

- válaszolta Trump hétfőn, amikor újságírók arról kérdezték, nem találta-e meglepőnek, hogy senki sem figyelmeztette az iráni válaszcsapások lehetőségére.

