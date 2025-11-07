Trump többre tartja Orbán Viktort, mint Zelenszkijt?

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár csütörtöki cikkében részletesen is foglalkozott azzal, hogy milyen üzenetet hordoz, hogy a magyar delegáció a hivatalos elnöki vendégházban, a Blair House-ban kapott szállást a washingtoni látogatás során – ez Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi bejelentése mellett az Orbán Viktor által posztolt, a vendégházon feltűnő magyar zászló is megerősítette.

A Blair House kiutalása különös kegy Donald Trump részéről, a több mint 100 szobás kúriában korábban olyan neves vendégek is megfordultak, mint II. Erzsébet, Charles de Gaulle, Margaret Thatcher, Vlagyimir Putyin, Recep Tayyip Erdogan és Benjámin Netanjahu, a luxuskörülmények mellett a vendégház biztosítása a delegáció különleges státuszát hangsúlyozza, a legmagasabb védelem biztosítása és a Fehér Ház közelsége mellett.

Zelenszkij elsőre még nem kapta meg

Laptársunk végül Volodimir Zelenszkij példáján mutatta be, hogy mennyire státuszjelző a Blair House kiutalása: emlékeztetett, hogy Zelenszkij februári washingtoni vizitje igencsak feszültre sikerült, az ukrán vezetőbe összeszokott csapatként kötött bele Donald Trump és J.D Vance alelnök, egyebek mellett felrótták neki, hogy miért nem öltözött elegánsabban és miért nem hálásabb az Ukrajnának nyújtott amerikai segítségért. Trump ekkor még nem tisztelte meg Zelenszkijt a Blair House-szal, ezzel is jelezve, hogy nem egyenrangú partnerként tekint rá.

Augusztusban Zelenszkijt európai vezetők kísérték el a fővárosba és az amerikai elnökkel történő találkozón lényegesen oldottabb volt, a fekete öltönykabátot viselő ukrán elnök tréfálkozott is Trumppal. A viszony enyhülése pedig a szálláshelyen is meglátszott – bár hivatalosan nem erősítették meg azt, hogy az elnöki vendégházban lakhatott, erre utal az, hogy ott nyilatkozott újságírónak.

Végül októberben Volodimir Zelenszkij már valódi partnerként érkezhetett Washingtonba, a Fehér Ház a protokollköröknek megfelelően be is jelentette, hogy a delegáció a Blair House vendége lesz – Trump ezzel is jelezte a világnak, hogy Ukrajna fontos az Egyesült Államoknak – tette hozzá laptársunk.

az, hogy Orbán Viktor és delegációja az elnök újbóli hivatalba lépése óta első hivatalos fehér házi látogatásán rögtön a Blair House-ban kap szállást, rendkívül komoly jelzés az elnök részéről – arra utal, hogy Trump partnerként és elvbarátként tekint rá.

Érdekesség, hogy a vendégház biztosítása egyben azt is mutatja, hogy Orbán státusza még emelkedett is azóta, hogy 2019 májusában a Fehér Házban járt, ekkor ugyanis még nem lakhatott a Blair House-ban.

