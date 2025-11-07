1p
Külpolitika Donald Trump Szerbia

Trump-torony épülhet a NATO által lebombázott épület helyén Belgrádban

mfor.hu

A jugoszláv néphadsereg egykori épülete műemlék volt, de a szerb parlament döntése szerint már nem az. Trump luxusszállodája zöld utat kapott.

Döntött a szerbiai parlament: megépülhet a Trump-torony a jugoszláv néphadsereg egykori központjának helyén – írja a New York Times. Az épületet a NATO 1999-ben lebombázta, de a maradványok ledózerolásáról az ingatlan besorolása miatt az országgyűlésnek kellett döntenie.

Donald Trump félmilliárd dollárból építhet luxushotelt a szerb fővárosba veje, Jared Kushner cégén keresztül. Ellenzéki politikusok azonban az ellenállás jelképeként tekintenek az épület maradványaira, 

Az Európai Bizottság éppen ezen a héten adott ki egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy a tagjelölt Szerbiában leépülőben van a jogállamiság és a demokrácia. A szerb kormány igyekszik Oroszországot és az Egyesült Államokat is a szövetségesei között tudni, utóbbival a kapcsolat javulását várják az új törvény hatására. Az országban azonban széleskörű az elégedetlenség, több mint egy éve rendszeresek a tömegtüntetések a kormány politikájával szemben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor nemcsak a szankciók miatt ment az Egyesült Államokba?

Magyar Péter legyőzése Orbán Viktor amerikai látogatásának valódi célja?

Nemzetközi sajtószemlénk a washingtoni amerikai-magyar csúcstalálkozó előtt.

Kiszivárgott: ezekről állapodhatott meg Orbán Viktor és Donald Trump

Kiszivárgott: ezekről állapodhatott meg Orbán Viktor és Donald Trump

A Bloomberg szellőztette meg a várható megállapodás részleteit.

Magyar zászlót lenget a szél a Blair House homlokzatán

Trump többre tartja Orbán Viktort, mint Zelenszkijt?

A felkínált szálláshely erre utal.

Jászai Gellért megkezdte hivatalos programját Washingtonban

A 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Orbán Viktor által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.

Több ezer ukrán bányász rekedt a melyben az orosz rakétatámadás után

Több ezer ukrán bányász rekedt a mélyben az orosz rakétatámadás után

A Kyiv Post arról számol be, hogy az orosz csapás elvágta a bánya áramellátását.

Szabad Európa

A Trump-kormányzat megszünteti a magyar Szabad Európa finanszírozását

Donald Trump elnök apparátusa szerint nem érdekük egy szövetséges meggyengítése.

Ukrán drónok miatt fájhat az oroszok feje

Ukrán drónok miatt fájhat az oroszok feje

Egy olajfinomítót és egy kikötőt is támadtak.  

Meglepő részlet derült ki Orbán Viktor amerikai útjáról

Meglepő részlet derült ki Orbán Viktor amerikai útjáról

Nem akármilyen géppel megy a delegáció.

Orbán Viktor ádáz kritikusával állhat össze Andrej Babis?

Orbán Viktor ádáz kritikusával állhat össze Andrej Babis?

Ennyit a nagy patrióta egységfrontról?

Friedrich Merz

Erre Orbán Viktor is csettintene: váratlan bejelentést tett a német kancellár

Friedrich Merz hazaküldené Németországból a szíreket.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168