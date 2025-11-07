Trump-torony épülhet a NATO által lebombázott épület helyén Belgrádban

Döntött a szerbiai parlament: megépülhet a Trump-torony a jugoszláv néphadsereg egykori központjának helyén – írja a New York Times. Az épületet a NATO 1999-ben lebombázta, de a maradványok ledózerolásáról az ingatlan besorolása miatt az országgyűlésnek kellett döntenie.

Donald Trump félmilliárd dollárból építhet luxushotelt a szerb fővárosba veje, Jared Kushner cégén keresztül. Ellenzéki politikusok azonban az ellenállás jelképeként tekintenek az épület maradványaira,

Az Európai Bizottság éppen ezen a héten adott ki egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy a tagjelölt Szerbiában leépülőben van a jogállamiság és a demokrácia. A szerb kormány igyekszik Oroszországot és az Egyesült Államokat is a szövetségesei között tudni, utóbbival a kapcsolat javulását várják az új törvény hatására. Az országban azonban széleskörű az elégedetlenség, több mint egy éve rendszeresek a tömegtüntetések a kormány politikájával szemben.