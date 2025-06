Trump újra Kínával sakkozik – felfoghatatlan a tét

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Május 12-én Genfben a felek 90 napos ideiglenes megállapodást kötöttek, amely a több százalékos kölcsönös vámemelések részleges visszavonását jelentette. A hír megkönnyebbülést hozott a piacokon: az S&P 500 index, amely korábban közel 18 százalékos mínuszban volt, most már csupán 2 százalékkal marad el februári csúcsától. A Reuters szerint a mostani egyeztetések nem oldják meg a mélyebb feszültségeket, például a fentanilkereskedelmet, Tajvan helyzetét vagy Kína állami irányítású gazdaságmodelljét. Trump eddigi kiszámíthatatlan kereskedelmi döntései bizonytalanságban tartják a befektetőket és a partnereket.

Kína külügyminisztériuma megerősítette, hogy Ho Lifeng miniszterelnök-helyettes június 8-13. között tartózkodik az Egyesült Királyságban, és ekkor tartják meg a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi konzultációs mechanizmus első ülését is.

Trump három legfőbb tanácsadója – Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Jamieson Greer kereskedelmi főtárgyaló – hétfőn Londonban találkozik kínai partnereikkel, hogy enyhítsék a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi feszültséget – írta meg a Reuters . A találkozót Trump jelentette be a Truth Social felületén, részletek közlése nélkül.

