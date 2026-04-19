Trump újra megfenyegette Iránt

Donald Trump amerikai elnök közösségi médiás oldalán nyilvánult meg az iráni válság legújabb fordulataival kapcsolatban magyar idő szerint vasárnap délután.

Miután elítélte, hogy Irán két hajóra is rálőtt a Hormuzi-szorosban, közölte, hogy Irán nem tudja lezárni a szorost, hiszen az Egyesült Államok már blokád alá vette azt, ráadásul a lezárással Irán veszít napi 500 millió dollárt.

Közölte azt is, hogy képviselői hétfő este Iszlámábádban lesznek, hogy tárgyaljanak a tűzszünet meghosszabbításáról és a tartósabb rendezésről.

„Mi egy NAGYON ésszerű megállapodást ajánlunk, és remélem, hogy elfaogadják, mert ha nem, az Egyesült Államok ki fog lőni minden egyes erőművet és minden egyes hidat Iránban. NINCS TÖBBÉ MR. NICE GUY [nagyjából: elég volt a jófiúskodából]!”

Az NBC-nek pedig vasárnap arról beszélt, hogy Irán „súlyosan megsértette” a tűzszüneti megállapodást", de meg fognak állapodni a békéről.

„Meg fog történni. Így vagy úgy. A szebb vagy a nehezebb úton”

- fogalmazott.