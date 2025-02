Trump ultimátumot adott a Hamásznak

Az elnök megjegyezte, hogy ez a saját álláspontja, amit Izrael felülbírálhat. Donald Trump egy hétfőn sugárzott interjúban arról is beszélt, hogy a Gázai övezetben élő palesztinoknak nem lenne joguk visszatérni a területre, mert azon kívül, kicsit távolabb biztonságos közösségekben élhetnének.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!