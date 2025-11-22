2p

Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

Az amerikai elnök csütörtökig adott határidőt Kijevnek, hogy elfogadja az amerikai béketervet.

Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Erről Trump a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett pénteken.

„Sok határidőt szabtam már, de ha a dolgok jól haladnak, általában meghosszabbítjuk őket. De úgy gondoljuk, hogy a csütörtök megfelelő időpont” – mondta Trump. Az Egyesült Államokban ezen a napon ünneplik a hálaadás napját.

A műsorvezető megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy Ukrajnának le kell-e mondania olyan területekről, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, például az egész Donyec-medencéről. Trump erre azt válaszolta, hogy Kijev hamarosan még több területet fog elveszíteni.

Trump véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem törekszik újabb háborúra. Úgy vélekedett, hogy az oroszok nem jelentenek majd fenyegetést a balti államokra vagy más európai országokra.

„Ők nem akarnak újabb háborút. Ők most a büntetést viselik” – mondta Trump.

Zelenszkij elfogadja Trump békejobbját?
Zelenszkij elfogadja Trump békejobbját?
Fotó: MTI / EPA / Ukrán elnöki sajtószolgálat

Kijelentette azt is, hogy nem tervezi feloldani az orosz olajra kivetett szankciókat. Sőt, hozzátette, hogy a közeljövőben új, „nagyon erős” büntetőintézkedéseket tervez bevezetni Oroszország ellen.

A 28 pontból álló amerikai béketervről Trump azt mondta, hogy „az Egyesült Államokat csak az az egyetlen dolog érdekli, hogy véget érjen az öldöklés”.

(MTI)

