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Trump utasítására lecsapott az Egyesült Államok Iránra, újabb fordulat jöhet a világgazdaságban?

mfor.hu

Az amerikai légierő újabb Irán elleni csapásokat hajtott végre szerdán – közölte a Központi Parancsokság (CENTCOM).

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse a keddi válaszcsapásokkal megegyező időzítéssel, washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb támadását. A közlemény szerint a művelet a hadsereg főparancsnoki tisztét is betöltő elnök, Donald Trump utasítására indult.

Donald Trump újabb csapást rendelt el Irán ellen, szerinte véget ért a tűzszünet
Donald Trump újabb csapást rendelt el Irán ellen, szerinte véget ért a tűzszünet
Fotó: Facebook/The White House

„Az Egyesült Államok felelősségre vonja Iránt a kereskedelmi hajózást és a civil legénységet veszélyeztető alaptalan agresszióért egy létfontosságú nemzetközi vízi útvonalon” – olvasható a CENTCOM közleményében, utalva az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott iráni katonai fellépésre.

Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpontot támadott, a szerdai művelet részleteit egyelőre nem közölték.

Emelkednek az olajárak

A világpiaci kőolajárak emelkedéssel reagáltak az újabb amerikai támadásra. Az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése csütörtökön reggel 6 órakor 1 százalékot emelkedett, megközelítve a 79 dollárt (július 1-jén, az amerikai-iráni tűzszünet idején még 71 dollár 57 cent volt a jegyzés). Az észak-amerikai könnyűolaj (WTI) jegyzésára szintén 1 százalékos pluszban, 74 dollár 23 centen állt (július 1-jén 68 dollár 58 centen tartózkodott).

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az amerikai elnök a törökországi NATO-csúcson mondta azt július 8-án csütörtökön, hogy szerinte „véget ért” a tűzszünet. „Nem akarok már velük (Iránnal – a szerk.) foglalkozni.”

Trump szerint az amerikai delegáció békemegállapodásról szeretett volna tárgyalni, de az iráni féllel való egyeztetést „időpocsékolásnak” nevezte.

Az elnöki nyilatkozatot megelőzően az amerikai hadsereg erőteljes csapássorozatot hajtott végre Irán ellen, válaszul arra, hogy három kereskedelmi hajót támadás ért a Hormuzi-szoros térségében. A kereskedelmi útvonal azt követően nyílt meg, hogy Donald Trump június 18-án Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról.

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