Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Trump üzenetet küldött Zelenszkijnek

A háború lezárásáról beszélt.

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében – az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata. Kijelentette:

Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el.

Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak, az Egyesült Államokat várhatóan Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója képviselheti majd.

Trump nem akármilyen látogatásra készül

Ezt ő maga árulta el.

Friedrich Merz

A német kancellár az Egyesült Államokat és Orbán Viktort is bírálta

Friedrich Merz a müncheni biztonsági konferencián kijelentette, hogy a korábbi világrend „már nem létezik”, és figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy nem lesz elég erős ahhoz, hogy „egyedül boldoguljon” a nagyhatalmi politika új korszakában.

Marco Rubio új geopolitikai korszakra figyelmezteti Európát

Az amerikai külügyminiszter „meghatározó pillanatról” és „új korszakról” beszélt Európába indulva, hogy jelentős beszédet mondjon a pénteken kezdődő Müncheni Biztonsági Konferencián.

Észak-koreai egységek a győzelem napján

Újra megjelentek az észak-koreai katonák az ukrán határon

Jelentések szerint 2026 elején közel 11 ezer észak-koreai katona állomásozott Oroszország kurszki területén.

Állítólag az ukrán cég már tudna olajat szállítani a Barátság vezetéken

Azonban az Ukrtransznafta cég vezetősége nem ad engedélyt a szállítások újraindítására – jelentette az orosz hírügynökség.

Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

Megint berendelték a magyar nagykövetet Kijevben. 

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

A tagállamok vezetőiből álló Európai Tanács soron kívüli ülésen állapodott meg arról, hogy folytatják az uniós adminisztráció egyszerűsítését. Antonio Costa, a Tanács elnöke szerint tavaly a védekezésre összpontosítottak, idén a versenyképesség lesz a középpontban.

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Visszaszólt Zelenszkij posztjára.

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Cél az európai versenyképesség erősítése.

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

244 támadóeszközt vetettek be infrastrukturális létesítmények ellen.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

