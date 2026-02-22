Vámszedés: Trump ráemel az épp csak bejelentett új adókra

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szombaton bejelentette döntését, mely szerint a korábban a világ minden tájáról érkező importra kivetett 10 százalékos vámot 15 százalékra emeli.

A Truth Social felületén közzétett bejegyzésében Trump kifejtette:

„sok hónapnyi mérlegelés után” határozott a vámok „teljes mértékben megengedett és jogilag tesztelt” 15%-os szintre emeléséről. „A következő néhány hónap során a Trump-adminisztráció meghatározza és kiadja az új, jogilag megengedhető vámtételeket, amelyekkel folytatjuk rendkívül sikeres munkánkat...”'

Trump emellett elutasította az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának (SCOTUS) azon döntését, amely hatályon kívül helyezte az általa korábban bevezetett vámokat azon az alapon, hogy azokat egyoldalúan vetette ki. Az elnök a bírósági határozatot „nevetségesnek, rosszul megírtnak és rendkívül Amerika-ellenes döntésnek” nevezte. (BBN)