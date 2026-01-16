2p

Trump végre megkapta, amire annyira vágyott?

Köszönettel elfogadta a Nobel-díjat az amerikai elnök.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta csütörtökön María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőt, a Nobel-békedíj tavalyi kitüntetettjét, aki szavai szerint felajánlotta a kitüntetését az amerikai elnöknek.

María Corina Machado a zárt ajtók mögött tartott találkozót követően a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, hogy a gesztus „elismerése volt (Donald Trump) különleges elkötelezettségének a szabadságunk mellett”.

A találkozó tényét Karoline Leavitt fehér házi szóvivő napi sajtótájékoztatóján megerősítette, de részletek nem derültek ki a megbeszélés tartalmáról.

A Venezuela jövőjével kapcsolatban feltett kérdésre a sajtótitkár elmondta, hogy Donald Trump elnök támogatja a választások kiírását Venezuelában

„amikor annak eljön az ideje”.

Azt is elmondta, hogy Trump elnök véleménye nem változott María Corina Machado alkalmasságáról Venezuela vezetésére, amit „az elnök realisztikus helyzetértékelésre alapozott az általa olvasottak alapján, és a tanácsadóitól, valamint a nemzetbiztonsági csapattól hallottakra alapozva” – fogalmazott Karoline Leavitt.

Donald Trump január első napjaiban, Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatását követően María Machado venezuelai lehetséges szerepével kapcsolatban szkeptikusan nyilatkozott, és azt mondta, hogy

„nagyon kemény lenne a számára vezetővé válni, mert nem rendelkezik támogatással, illetve elismeréssel az országon belül”.

Maria Corina Machado, amikor tavaly októberben Oslóban bejelentették kitüntetését, Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját, amit azzal indokolt, hogy az amerikai elnök a béke érdekében végzett munkájával kiérdemli azt.

Trump és Machado a gazdát cserélt Nobel-békedíjjal
Trump és Machado a gazdát cserélt Nobel-békedíjjal
Fotó: Fehér Ház

A találkozó után aztán kiderült, hogy Machado valóban odaajándékozta az amerikai elnöknek a Nobel-békedíját. Trump elfogadta az ajándékot, és a Fehér Ház tájékoztatása szerint meg is tervezi tartani.

„Maria odaajándékozta nekem a Nobel-békedíját a munkáért, amit végeztem. Micsoda gesztusa a kölcsönös tiszteletnek. Köszönöm, Maria!”

– írta Trump közösségi médiás posztjában, majd egy fényképet is közzétettek az átadásról, amelyen az érem is látható egy nagy aranykeretben. A tábla szövege szerint Machado a „venezuelai nép hálájának jeleként” adta át a díjat.

(MTI, Reuters)

