Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Trump vérfagyasztó üzenetet küldött: a Hamász napjai meg vannak számlálva?

Kikövetelné a békét.

Donald Trump amerikai elnök pénteki közösségi médiás üzenetében vasárnap estig adott határidőt a Hamásznak, hogy válaszoljon húszpontos gázai békejavaslatára. Arra figyelmeztetett: ha elutasítják, „olyan pokol szabadul el, amilyet még soha nem láttak.” A Truth Social közösségi oldalán közzétett üzenetében az elnök így fogalmazott:

„Béke lesz a Közel-Keleten, így vagy úgy. Véget ér az erőszak és a vérontás. ENGEDJÉK SZABADON AZ ÖSSZES TÚSZT, ÉS ADJÁK VISSZA AZOK HOLTTESTEIT IS, AKIK MÁR HALOTTAK! Vasárnap este, washingtoni idő szerint pontban hat óráig megállapodásnak kell születnie a Hamásszal. Ha ez az UTOLSÓ LEHETŐSÉG is elúszik, példátlan pokol tör ki a Hamász ellen. BÉKE LESZ A KÖZEL-KELETEN, ÍGY VAGY ÚGY.”

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn, a Fehér Házban tett látogatása során jelezte: támogatja Trump tervét, amely tűzszüneti feltételeket, túsz- és fogolycserét, valamint egy nemzetközi igazgatás felállítását tartalmazza a Gázai övezet rövid távú irányítására. A javaslat lényegében a Hamász kapitulációját és lefegyverzését is előírja.

Nobel-békedíjra jelölik a Gulyás Gergely által betiltatott ukrán lapot

Eerik-Niiles Kross észt parlamenti képviselő és volt hírszerzési vezető Nobel-békedíjra jelölte az Ukrainszka Pravdát.

Megint ott ólálkodtak gyanús drónok, ahol nem kellett volna

Vizsgálódnak a belgák.

Kukoricás konzervdobozokból készített bombát találtak egy lengyel temetőben

Az orosz titkosszolgálat beszervezett egy lengyelországban élő ukrán állampolgárt, ő áshatta el a robbanóanyagot. Az autópálya mellett is hagyott két dobozt, ezeket egyelőre nem találják.

Zelenszkij és a dán miniszterelnök is Orbán Viktort emlegette az EPC-csúcson

A koppenhágai találkozón arról beszélt az ukrán elnök: Orbán azért blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását, mert kampányol.

Putyin megfenyegette Európát

Az orosz elnök szerint meggyőző választ fognak adni Európa militarizálódására.

Fontos találkozóra várják Orbán Viktort és a Molt

Mérsékelné a retirokát a horvát kormányfő.

Izrael kiutasítja Greta Thunbergéket

Izrael kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az Izrael-ellenes gázai flottilla aktivistáit – közölte az izraeli külügyminisztérium arról a nemzetközi hajórajról, amely az izraeli tengeri biztonsági területre behatolva segélyt akar szállítani a Gázai övezetbe.

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Összehangolt lépésekre készülnek.

Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Kevés jel utal a kompromisszumra.

Izrael őrizetbe vette Greta Thunberget

Kritikus zónához ért az aktivista segélyflottája.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

