Trump vérfagyasztó üzenetet küldött: a Hamász napjai meg vannak számlálva?

Donald Trump amerikai elnök pénteki közösségi médiás üzenetében vasárnap estig adott határidőt a Hamásznak, hogy válaszoljon húszpontos gázai békejavaslatára. Arra figyelmeztetett: ha elutasítják, „olyan pokol szabadul el, amilyet még soha nem láttak.” A Truth Social közösségi oldalán közzétett üzenetében az elnök így fogalmazott:

„Béke lesz a Közel-Keleten, így vagy úgy. Véget ér az erőszak és a vérontás. ENGEDJÉK SZABADON AZ ÖSSZES TÚSZT, ÉS ADJÁK VISSZA AZOK HOLTTESTEIT IS, AKIK MÁR HALOTTAK! Vasárnap este, washingtoni idő szerint pontban hat óráig megállapodásnak kell születnie a Hamásszal. Ha ez az UTOLSÓ LEHETŐSÉG is elúszik, példátlan pokol tör ki a Hamász ellen. BÉKE LESZ A KÖZEL-KELETEN, ÍGY VAGY ÚGY.”

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn, a Fehér Házban tett látogatása során jelezte: támogatja Trump tervét, amely tűzszüneti feltételeket, túsz- és fogolycserét, valamint egy nemzetközi igazgatás felállítását tartalmazza a Gázai övezet rövid távú irányítására. A javaslat lényegében a Hamász kapitulációját és lefegyverzését is előírja.