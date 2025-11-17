Trump volt embere egy korrupciós ügybe keveredett ukrán cégnél dolgozik

A Fire Point ukrán drón- és rakétagyártó cég hétfőn közölte, hogy az Egyesült Államok volt külügyminiszterét, Mike Pompeót kérte fel újonnan létrehozott tanácsadó testületébe. A lépés célja a vállalat működésének szigorúbb felügyelete, miközben korrupcióellenes hatóságok vizsgálatot folytatnak ellene – írja a Reuters.

A Fire Point, amelynek FP–1-es drónja kulcsszerepet játszik Ukrajna hosszú hatótávú oroszországi csapásaiban, azt írta, a cég „a nemzetközi irányítási standardokhoz igazítja működését” Pompeo kinevezésével. Pompeo 2018 és 2021 között szolgált külügyminiszterként Donald Trump első kormányzata idején.

A vállalat, amely a Flamingo nevű cirkálórakétát is fejleszti – és amelyből Ukrajna az iparág bővülésével nagyobb mennyiséget szeretne gyártani –, a Kyiv Independent értesülései szerint jelenleg ukrán korrupcióellenes szervek vizsgálata alatt áll túlárazási gyanú miatt.

„Pompeo külügyminiszter stratégiai rálátása és a globális ügyekben szerzett tapasztalata felbecsülhetetlen értékű lesz számunkra, miközben tovább erősítjük vállalatirányítási gyakorlatainkat” – írta a Fire Point közleményében, amely nem tett említést a vizsgálatról.