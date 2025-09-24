Moszkva egy kézlegyintéssel elintézte a Donald Trump hangnemében bekövetkezett változást, reagálva arra, hogy az amerikai elnök azt mondta: Ukrajna visszaszerezheti teljes területét Oroszországtól, amely szerinte csak egy gyenge „papírtigris”, súlyos gazdasági gondokkal.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov Trump szavait annak tulajdonította, hogy az elnök az ENSZ-közgyűlés mellett találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel New Yorkban. Peszkov így fogalmazott:

„természetesen Trump elnök meghallgatta Zelenszkij verzióját az eseményekről, ez magyarázza az elhangzott értékelést.”

A Guardian cikke szerint Peszkov itt arra utalt, hogy Trumpnak régóta szokása, hogy a találkozókon utoljára hallott államfői narratívát ismétli vissza, majd később gyakran módosítja álláspontját.

A „papírtigris” jelzőt Peszkov visszautasította, kijelentve, hogy Oroszország medve, a nemzeti szimbólum. „Oroszország megőrzi ellenálló képességét. Oroszország fenntartja a makrogazdasági stabilitást” – tette hozzá.