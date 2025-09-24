Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus

Trump Zelenszkij kottájából olvasott? Az oroszok szerint igen

mfor.hu

Reagált a Kreml szóvivője az amerikai elnök kritikus kijelentéseire. 

Moszkva egy kézlegyintéssel elintézte a Donald Trump hangnemében bekövetkezett változást, reagálva arra, hogy az amerikai elnök azt mondta: Ukrajna visszaszerezheti teljes területét Oroszországtól, amely szerinte csak egy gyenge „papírtigris”, súlyos gazdasági gondokkal.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov Trump szavait annak tulajdonította, hogy az elnök az ENSZ-közgyűlés mellett találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel New Yorkban. Peszkov így fogalmazott:

„természetesen Trump elnök meghallgatta Zelenszkij verzióját az eseményekről, ez magyarázza az elhangzott értékelést.”

A Guardian cikke szerint Peszkov itt arra utalt, hogy Trumpnak régóta szokása, hogy a találkozókon utoljára hallott államfői narratívát ismétli vissza, majd később gyakran módosítja álláspontját.

A „papírtigris” jelzőt Peszkov visszautasította, kijelentve, hogy Oroszország medve, a nemzeti szimbólum. „Oroszország megőrzi ellenálló képességét. Oroszország fenntartja a makrogazdasági stabilitást” – tette hozzá.

Újabb eljárás indulhat Magyarország ellen, egy szokatlan ügyben

Visszakerülhet az EJEB elé egy magyar ügy.

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

A külpolitikai szakértő értékelte Trump Ukrajnával kapcsolatos mondatait. 

Gázai kórház, 2025

Magyar ésszel felfoghatatlan, ami ezekben a kórházakban történik

A helyszínen dolgozó orvosok számoltak be arról, milyen állapotok uralkodnak a gázai kórházakban.    

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Ukrajna mindent visszaszerezhet? Trump szerint egy igazi katonai hatalom két hét alatt nyert volna Ukrajna ellen.

Szijjártó Péter Brunei külügyminiszterével, Dato Erywan Pehin Yusoffal tárgyal

Szijjártó Péter bejelentette a szultán meghívását

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ közgyűlés margóján számos nemzet küldöttével találkozott. Egy ilyen találkozó keretében hívta meg hazánkba a nálunk még sohasem látott szultánt az olajországból.

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Donald Trump az ENSZ közgyűlésen tartott heves beszédében nekiesett Európának. Kijelentette, hogy „országaitok a pokolra jutnak” a migrációs és zöld politikák miatt, és arra kérte szövetségeseit, hogy azonnal hagyják abba az orosz energiaimportot, különben „mindannyian sok időt vesztegetünk”.

Lengyelországnak ennyi elég volt

Lengyelországnak ennyi elég volt

Az ország újra megnyitja a határátkelőhelyeket Fehéroroszországgal – jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök elgondolkodotta lehetőségeken

Nem zárta ki az orosz érintettséget a dán miniszterelnök a koppenhágai drónincidensben

Mette Frederiksen dán miniszterelnök kedd reggel mondta ezt újságíróknak.

Netanjahu ennek nagyon nem fog örülni – nagy bejelentést tett Emmanuel Macron

Újabb intő Netanjahunak – nagy bejelentést tett Emmanuel Macron

Sorra ismerik el a nyugati országok a Palesztin Államot.    

Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának kiadását az Európai Parlament

Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának kiadását az Európai Parlament

Az EUrologus egy olasz EP-képviselőtől úgy értesült, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága sem Magyar Péter, sem Ilaria Salis, sem pedig Dobrev Klára mentelmi jogát nem javasolja kiadni.

