Trumpék kifogytak? Prózai ok vezethetett az újabb fegyvernyugváshoz

Donald Trump amerikai elnök egymást követő második éjszaka függesztette fel az Irán elleni csapásokat, hogy több időt biztosítson a diplomáciai erőfeszítéseknek – közölte az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete.
Mike Waltz nagykövet vasárnap az egyik amerikai tévétársaságnak nyilatkozva a BBC szemléje szerint közölte:
az elnök „teret enged a tárgyalásoknak, hagyni akar nekik egy kis mozgásteret”.
Az iráni hadsereg szóvivője vasárnap jelezte, hogy a lépésre válaszul Teherán is leállította a régióban indított „megtorló” támadásait.
Két hét non-stop rakétázás után
A hadi cselekmények átmeneti szüneteltetésére csaknem kéthétnyi folyamatos amerikai légicsapás és adok-kapok jellegű összecsapássorozat után kerül sor, ami gyakorlatilag felőrölt még a júniusban megkötött tűzszünetet.
Arra a kérdésre, hogy Trump egyelőre elállt-e a konfliktus további kiélezésétől, Waltz az NBC műsorában úgy fogalmazott:
„Egyáltalán nem mennék ilyen messzire. Az elnök továbbra is minden lehetőséget az asztalon tart.”
Waltz egyúttal visszautasította a New York Times azon értesüléseit, miszerint a kormányzat tisztségviselői arra figyelmeztettek volna: az ellenségeskedés kiszélesedése veszélyes mértékben lemerítheti az amúgy is megcsappant légvédelmi lőszerkészleteket.
„Az amerikai hadsereg... mindennel rendelkezik ahhoz, hogy ezt a hadjáratot a kellő hatékonysággal folytassa le” – tette hozzá a nagykövet.