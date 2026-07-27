Trumpék kifogytak? Prózai ok vezethetett az újabb fegyvernyugváshoz

Donald Trump amerikai elnök egymást követő második éjszaka függesztette fel az Irán elleni csapásokat, hogy több időt biztosítson a diplomáciai erőfeszítéseknek – közölte az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete.

Mike Waltz nagykövet vasárnap az egyik amerikai tévétársaságnak nyilatkozva a BBC szemléje szerint közölte:

az elnök „teret enged a tárgyalásoknak, hagyni akar nekik egy kis mozgásteret”.

Az iráni hadsereg szóvivője vasárnap jelezte, hogy a lépésre válaszul Teherán is leállította a régióban indított „megtorló” támadásait.

Kapcsolódó cikk Irán ezúttal túl messzire ment? Megint áll a bál a Közel-Keleten Kemény büntetést ígér Amerika.

Két hét non-stop rakétázás után

A hadi cselekmények átmeneti szüneteltetésére csaknem kéthétnyi folyamatos amerikai légicsapás és adok-kapok jellegű összecsapássorozat után kerül sor, ami gyakorlatilag felőrölt még a júniusban megkötött tűzszünetet.

Arra a kérdésre, hogy Trump egyelőre elállt-e a konfliktus további kiélezésétől, Waltz az NBC műsorában úgy fogalmazott:

„Egyáltalán nem mennék ilyen messzire. Az elnök továbbra is minden lehetőséget az asztalon tart.”

Waltz egyúttal visszautasította a New York Times azon értesüléseit, miszerint a kormányzat tisztségviselői arra figyelmeztettek volna: az ellenségeskedés kiszélesedése veszélyes mértékben lemerítheti az amúgy is megcsappant légvédelmi lőszerkészleteket.