Trumpék miatt marad le a vb-ről Afrika egyik legjobb bírója

A szomáliai diplomácia jelezte, hogy az amerikai hatóságok megtagadták a belépést Artantól, aki a közlemény szerint „Afrika egyik legelismertebb játékvezetője”. Szerintük az amerikaiak lépése nemcsak személyesen Artannak árt, hanem szembemegy a fair play szellemiségével is. A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, írta az MTI.

A BBC szerint a játékvezetőtől a Miami Nemzetközi Repülőtéren tagadták meg a belépést az országba, és jelenleg már Törökországban tartózkodik.

A brit adó szerint az amerikai hatóságok nem indokolták az intézkedést. Szomália ugyanakkor egyike azon államoknak, amelyekkel szemben korábban beutazási korlátozást vezetett be a Trump-adminisztráció.

Az USA nem indokolta, hogy miért tagadta meg a belépést a bírótól

Fotó: Wikipédia/feguifoot

A történtek miatt a FIFA egyeztetett az amerikai szervekkel, majd közölte, hogy a szomáliai bíró nem lesz ott a világbajnokságon. Az amerikai hatóságok ugyanis jelezték a nemzetközi labdarúgó-szövetségnek, hogy nem változtatják meg a döntésüket. A FIFA szerint az eseménynek helyet adó ország kormánya dönt arról, hogy ki kap vízumot és kit enged belépni az országba.

Szomáliai illetékesek szerint Artan érvényes dokumentumokkal utazott, és még egy diplomata útlevelet is kiállítottak számára a beutazás megkönnyítésére – azonban ez sem volt elég.

Artant tavaly a legjobb férfi játékvezetőnek választotta az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF). Ő lett volna az első szomáliai bíró, aki vb-meccset vezet.

A játékvezető a történtek ellenére is azt mondta a Reutersnek, hogy pozitív hangulatban van, köszöni a FIFA-nak és a CAF-nak a támogatást, és már a következő kihívásra koncentrál.