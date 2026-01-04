Trumpnak további nagy tervei vannak Venezuelával?

Nicolas Maduro és felesége már egy brooklyni börtönben várja a sorsát, országában azonban a legfelsőbb bíróság ügyvivő elnökké nevezte ki a 2018 óta Madura alelnökeként tevékenykedő Delcy Eloína Rodríguez Gómezt.

Kapcsolódó cikk Kiderült, hol raboskodik az elhurcolt venezuelai elnök és felesége New York városában tartják őrizetben.

A politikusnő a hivatalos közlés szerint ideiglenesen gyakorolhatja az elnöki tisztség minden jogkörét, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat és hatáskört az államigazgatás folytonosságának biztosítása, valamint a nemzet átfogó védelme érdekében. Delcy Rodríguez a Reuters cikke szerint elítélte az elnök elhurcolását korábban, és az ország „egyetlen elnökének” nevezte.

Trump nem így gondolja

Az amerikai elnök floridai birtokán szombaton arról beszélt, hogy az Egyesült Államok fogja irányítani az országot Maduro eltávolítása után. Mint mondta:

irányítjuk az országot, amíg nem lesz meg a lehetőség egy biztonságos, stabil és jogilag is megfelelő hatalomátadásra.

Az elnök emellett azt is elmondta, hogy készen áll arra, hogy amerikai katonákat küldjön az országba hosszabb időre is.