Trumpról is szavaznak a németek?

Miközben a kampány középpontjában a bevándorlás, a megélhetési költségek és az energiaárak állnak, Németország külpolitikájában továbbra is központi szerepet játszik Oroszország ukrajnai inváziója, a Közel-Kelet, Kína és az Európai Unió. Az, hogy a nagy pártok – a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Szociáldemokrata Párt (SPD), a Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Zöldek, valamint az ellenzéki AfD – hogyan tervezik kezelni ezeket a kérdéseket, rávilágít az átfogó geopolitikai kilátásokra és Németország szerepére ebben 2025-re, és azon túl.

Többek között ezt is írja a Klasszis Média állandó szerzője, Káncz Csaba laptársunkon, a Privátbankáron megjelent cikkében . Annak kapcsán, hogy Németország előrehozott, váratlan parlamenti választások előtt áll. Frank-Walter Steinmeier német elnök decemberben feloszlatta a jelenlegi kormányt, hogy lehetővé tegye a február 23-i választást.

