Túl lehet az életveszélyen a moszkvai merényletben súlyosan megsebesült orosz tábornok

Magához tért a műtét után Vlagyimir Alekszejev, az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetője, akit pénteken a lakásánál többször meglőtt egy támadó – írja az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ. A merényletről ebben a cikkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikk A háború kitörése óta a legmagasabb rangú katonai vezetőt lőtték meg Moszkvában Az elkövető nem ismert.

Alekszejevre péntek reggel a lakásánál, egy moszkvai lépcsőházban támadt rá egy ismeretlen elkövető. A 64 éves férfit három lőtt sebbel a hátában szállították kórházba. A merénylő magát ételfutárnak álcázva jutott be az épületbe, majd elmenekült a helyszínről.

A TASZSZ-nak nyilatkozó orvosok azt mondták, a tábornokot megműtötték, majd mesterséges kómába helyezték, de azóta magához tért, és nincs életveszélyben. „Jelenleg óvatosan kijelenthetjük, hogy az életét fenyegető veszély elmúlt” – fogalmaztak.

Alexeyev az orosz fegyveres erők vezérkari főigazgatóságának (GRU) magas rangú tisztje. Ő a legmagasabb rangú katonai vezető, akit a fővárosban céloztak meg azóta, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, közel négy évvel ezelőtt.

Alexeyevet az Európai Unió is szankcionálta, miután a GRU-t azzal vádolták, hogy 2018-ban Salisburyben idegméreg-támadást (a Novicsok nevű szerrel) követett el az Egyesült Királyságban Sergej Skripal, egy volt orosz kettős ügynök és lánya Yulia ellen. Emellett jelentős szerepet játszott az ukrajnai háború során, részt vett a tárgyalásokon Ukrajnával a mariupoli orosz ostrom idején 2022-ben.

Őt küldték továbbá a Wagner zsoldoscsoport vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal való tárgyalásokra, aki rövid és véres lázadást vezetett 2023 júniusában. Prigozsin nem sokkal később, augusztus 23-án halt meg, miután a repülőgépe lezuhant Moszkvából Szentpétervárra tartva.

Egyelőre nem tudni, mi áll a tábornok ellen elkövetett merénylet hátterében. Bár Ukrajna korábban több magas beosztású katonai tisztviselő ellen követett el merényletet Oroszország területén, a péntek reggeli incidenst egyelőre nem kommentálta Kijev. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Ukrajnát tette felelősség a támadásért, azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök így szeretné eltéríteni a jó úton haladó abu-dzabi béketárgyalásokat.

A Kommerszant nevű orosz lap a nyomozáshoz közeli források alapján azt írja, a merénylettel összefüggésben már két gyanúsítottat is elfogtak az orosz hatóságok. A lap szerint hamarosan mindkettejüket kihallgatják, és várhatóan vádat is emelnek ellenük. Az előzetes letartóztatásukról február 8-án, vasárnap dönthet a bíróság.