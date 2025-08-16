Túljárt Putyin Trump eszén, és tett egy sokatmondó megjegyzést

Putyin tényleg megette Trumpot reggelire: miközben kiterítették előtte a vörös szőnyeget, a korábbi amerikai ultimátum Oroszországgal szemben lekerült az asztalról, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár jegyzetében a pénteki alaszkai amerikai-orosz csúccsal kapcsolatban.

Putyin duzzadt az önbizalomtól Alaszkában

Fotó: Kremlin.ru/RIA Novosti/Sergei Bobylev

Ráadásul a Kreml most ismét időt nyert, csapatai pedig tovább nyomulnak előre Kelet-Ukrajnában. Tűzszünet továbbra sincs. Kijev szempontjából az egyetlen pozitívum, hogy nem született egyezség az ukránok feje felett, nem osztják fel a tárgyalóasztalnál az országukat. Legalábbis most nem.

Beszédes volt az a megjegyzés, amit az élőben közvetített „sajtótájékoztató” végén szúrt oda Putyin, a feketeöves ex-KGB-s Trumpnak, a mostani vizit viszonzására utalva, angolul: „Next time in Moscow”, azaz „Legközelebb Moszkvában”. Tehát nem mondjuk Vlagyivosztokban, hanem az orosz birodalom szívében.

