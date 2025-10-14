Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Olaj Opec

Túlkínálat jöhet az olajpiacon 2026-ban

mfor.hu

Az olajárak nagyot estek idén, és az előrejelzés alapján folytatódhat ez a trend. A közúti közlekedésből eredő üzemanyag-kereslet csökken, de a világ olajkereslete tovább növekszik. 

Túlkínálat lesz a globális olajpiacon, miközben a geopolitikai kockázatok és az orosz exportkorlátozások továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoznak – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) októberi jelentéséből. A kínálat a szeptemberi becslésnél 18 százalékkal magasabb, napi majdnem 4 millió hordóval haladhatja majd meg a keresletet.

Az OPEC+ csoport folytatta a termelés növelését, amelyhez a líbiai, venezuelai és nigériai kitermelés erős növekedése is hozzájárult. A termelés éves emelkedése idén várhatóan napi 3 millió hordó lesz, 2026-ban pedig további 2,4 millió hordó. A nem OPEC-tagok, köztük az Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Guyana és Argentína is bővítik a termelést, így a hozzájárulásuk 2025-ben és 2026-ban 1,6 illetve 1,2 millió hordó körül alakul – írja a jelentés alapján az MTI.

A kereslet szintén növekszik, de mérsékeltebb ütemben, mindkét évben körülbelül napi 700 ezer hordóval. Az olajpiacon tapasztalható túlkínálat miatt az idei év elejétől kezdve a készletek számottevően emelkednek, különösen a tengeren tárolt olaj mennyisége nőtt meg, ami számos térségben, így a Közel-Keleten és az amerikai kontinensen is rekordszintre ugrott.

Az olajárak az év során nagyot estek, a Brent típusú olaj ára január elején még meghaladta a 74 dollárt hordónként. Szeptember végére azonban 62,25 dollárra csökkent, majd a tengeri áruszállítások megnövekedett volumenei és a kereskedelmi korlátozások miatt tovább esett.

Az orosz energiainfrastruktúra elleni támadások és az Irán elleni szankciók miatt Oroszország finomítói kapacitása jelentősen csökkent, ami csökkentette az exportot és világméretű dízel- és repülőgép-üzemanyag-piaci feszültségekhez vezetett. Ezzel párhuzamosan az európai, illetve az amerikai és szingapúri finomítói marzsok a legmagasabb szinteken állnak az elmúlt két évben.

A közúti közlekedésből eredő üzemanyag-kereslet növekedése lefékeződik, főként a gazdasági lassulás, a növekvő járműhatékonyság és az elektromos járművek térnyerése miatt.

