„Türelmünk pohara betelt” – nyílt háborút indított Pakisztán péntek hajnalban

Heves bombázások és összecsapások a pakisztáni-afgán határ térségében.

A Reuters híre szerint péntekre virradó éjszaka Pakisztán az afganisztáni tálib kormányzat épületeit támadta több afgán nagyvárosban is. A támadások tényét mindkét állam tisztviselői megerősítették. A pakisztáni védelmi miniszter a konfliktust

„nyílt háborúnak”

nevezte.

Pakisztáni biztonsági források szerint légi és földi indítású eszközökkel támadtak tálib határvédelmi állásokat, parancsnoki állásokat, lőszerraktárakat több határmenti szektorban.

Tálib beszámolók szerint pakisztáni csapásokra került sor Kabulban, Kandaharban és Paktiában is.

Az események közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a tálib erők csütörtök éjjel általuk „megtorlónak” nevezett támadásokat indítottak pakisztáni katonai létesítmények ellen.

Mindkét oldal közölt veszteségi adatokat, de ezek nagyon eltérőek, és egyelőre lehetetlen megállapítani, melyik állhat közelebb a valósághoz. Pakisztán szerint 133 tálib fegyverest öltek meg és több mint 200-at megsebesítettek, 27 tálib állást semmisítettek meg. Tálib tájékoztatás szerint 55 pakisztáni katona halt meg, és 19 állást foglaltak el katonáik, miközben 8 tálib harcos halt meg és 11 sebesült meg.

A két ország között régóta feszült a viszony, mert a pakisztáni vezetés szerint afgán területről hajtanak végre támadásokat pakisztáni célpontok ellen.

„Türelmünk pohara betelt. Most már nyílt háború van köztünk és köztetek”

- fogalmazott Kavaja Muhammad Aszif pakisztáni védelmi miniszter Afganisztánnak címezve pénteken.

 

