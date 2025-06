Tűzszünet? Moszkvából Isztambulba tart Putyin delegációja

Az előző tárgyalási forduló május 16-án zajlott le. Akkor a felek ezer-ezer fős fogolycserében állapodtak meg, valamint arról, hogy elő fogják terjeszteni elképzeléseiket a lehetséges jövőbeni tűzszünetről és rendezésről. A felek nem kímélték egymást a tárgyalásokat megelőző napokban, repkedtek a csapások, és mindkét fél saját sikerekről és a másik kudarcáról számolt be.

Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte, hogy a küldöttség, élén Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadóval, Isztambulban kész lesz bemutatni Ukrajnának a válság kiváltó okainak felszámolására irányuló memorandumot. Ezt az ukrán fél már a tárgyalások megkezdése előtt meg akarta kapni, követelését azonban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára „nem konstruktívnak” minősítette. A szóvivő hangsúlyozta, hogy most a legfontosabb a közvetlen tárgyalások folytatása.

