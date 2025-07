Tűzszünetről tettek bejelentést az amerikaiak

Szerdán Izrael légicsapásokat mért Damaszkuszra és a kormányerőkre délen, követelve azok visszavonulását. Izrael azt közölte, hogy célja a szíriai drúzok védelme – egy kicsi, de befolyásos kisebbségé, amelynek Libanonban és Izraelben is élnek tagjai.

