Úgy néz ki, tényleg Budapestre jöhet Trump a választási kampányban – megjött az amerikai elnök válasza Orbán Viktor levelére

A magyar miniszterelnök Magyarországra hívta Donald Trumpot. Az amerikai elnök válaszolt.

Orbán Viktor péntek reggel a közösségi oldalán mutatta be azt a válaszlevelet, amit Donald Trumptól kapott azt követően, hogy meginvitálta az amerikai elnököt egy budapesti látogatásra.

Donald Trump reagált Orbán Viktor meghívására
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Válaszában Donald Trump megköszönte a meghívást és azt írta, hogy csapata dolgozik a lehetséges időpont megtalálásán. Azt is hozzátette, hogy Orbán Viktor vezetése „az egész világ számára példát mutathat”, főleg amiatt, amit a „hit, a családok és a szuverenitás” terén tett a magyar miniszterelnök.

Levelét azzal kezdte Trump, hogy megemlékezett Orbán Viktor novemberi washingtoni látogatásáról, amivel a magyar-amerikai kapcsolatok „aranykorát” ünnepelték. Kiemelte a sikeres együttműködést az energiaipar, a hadiipar és az illegális migráció területén. Pénzügyi védőpajzsot nem említett.

Trump a válaszát azzal zárta, hogy sok sikert kívánt a magyar miniszterelnöknek a választási kampányban.

