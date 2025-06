Úgy tűnik Irán berezelt

A támadás előtt egy magas rangú izraeli tisztviselő azt nyilatkozta, hogy a dúsítás leállítása a minimum, amit Izrael elfogadhat Irántól. Izrael és az Öböl-menti államok aggódnak Irán regionális milíciáknak és ballisztikusrakéta-programjának támogatása miatt is, ami elméletileg újra tárgyalások tárgyává válhat, ha Iránt kellően sarokba szorítják.

„Az irániak tudják, hogy az Egyesült Államok támogatja Izraelt a védelmében, és biztosak benne, hogy az Egyesült Államok logisztikailag is támogatja Izraelt” – mondta egy arab tisztviselő. „De garanciákat akarnak arra, hogy az Egyesült Államok nem csatlakozik a támadásokhoz.”

Teherán számára is győzelem lenne, ha megakadályozná, hogy az Egyesült Államok a bunkerromboló katonai képességeit bevonja a harcba. Teherán láthatóan arra fogad, hogy Izrael nem engedheti meg magának, hogy egy felőrlő háborúba ragadjon, és végül diplomáciai megoldást kell keresnie – mondták az irániaktól megkérdezett arab diplomaták. Az iráni tisztviselők szerint Izraelnek nincs egyértelmű kilépési stratégiája, és amerikai segítségre lesz szüksége ahhoz, hogy érdemi károkat okozzon olyan célpontokban, mint a hegy alatt eltemetett Fordow urándúsító létesítmény.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy a támadások addig folytatódnak, amíg Irán nukleáris programját és ballisztikus rakétáit meg nem semmisítik, és nem mutatta jelét annak, hogy készen állna a leállításra. Azt is kijelentette, hogy a rezsimváltás nem cél, de az iráni vezetés gyengesége miatt ezt is eredményezheti.

Egy heves izraeli légitámadás közepette Teherán azt mondta arab tisztviselőknek, hogy nyitottak a tárgyalóasztalhoz való visszatérésre, amennyiben az Egyesült Államok nem csatlakozik a támadáshoz – mondták a tisztviselők. Üzeneteket is küldtek Izraelnek, mondván, hogy mindkét fél érdeke az erőszak megfékezése – jelentette a The Wall Street Journal.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!