Úgysem fogja kitalálni, mit adott át Szijjártó Péter

Elkészült a magyar kötött segélyhitelből és magyar mérnökök munkájával épült szennyvíztisztító telep Laosz fővárosában – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Vientiánban.

A minisztert gonggal várták az átadáson

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető a magyar kötött segélyhitelből épült szennyvíztisztító telep átadási ünnepségén elmondta, hogy ez mérföldkő a Laoszban megvalósuló magyar fejlesztési projektek történetében, ez volt ugyanis az eddigi legnagyobb volumenű, mintegy 90 millió dollár értékű program.

A létesítmény a hozzá kapcsolódó csatornahálózattal együtt napi 52 ezer köbméternyi kapacitással rendelkezik, ezáltal 160 ezer ember szennyvizét kezeli majd, lefedve négyet a főváros kilenc kerületéből.