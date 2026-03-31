Új hangfelvételen ígért segítséget Szijjártó Péter Szergej Lavrovnak szankciós ügyben (frissítve)

Szijjártó Péter és Szergej Lavrov újabb telefonbeszélgetését hozta nyilvánosságra egy kedden megjelent oknyomozó cikk. Ebben arról írnak, hogy a magyar külügyminiszter az elmúlt években többször is a Kreml érdekeiben járt el az Európai Unió ülésein és tanácskozásain, és erőfeszítéseket tett azért, hogy a szankcionált orosz személyek és szervezetek lekerüljenek az uniós szankciós listáról – írja a Telex.

A Szijjártó–Lavrov-beszélgetés átiratát és hangfelvételét, valamint Szijjártó más orosz kormánytisztviselőkkel folytatott beszélgetéseit egy oknyomozó újságokból álló konzorcium szerezte meg és hitelesítette, amelynek tagja a VSquare, a FrontStory, a Delfi Estonia, a The Insider és a Ján Kuciak Nyomozó Központ.

A közösen jegyzett cikk szerint alig egy órával azután, hogy Szijjártó Péter 2024. augusztus 30-án megérkezett Szentpétervárról Budapestre, telefonhívást kapott az orosz külügyminisztertől, Szergej Lavrovtól. Lavrov elmondta neki, hogy a látogatása után az egész orosz média őt idézte, mire Szijjártó idegesen visszakérdezett, hogy valami rosszat mondott-e. „Nem, nem, nem. Csak azt mondták, hogy ön pragmatikusan küzd a hazája érdekeiért” – nyugtatta meg Lavrov Szijjártót.

Szijjártó Péter sokat egyeztet orosz partnerével
Az orosz külügyminiszter ezután rátért a hívása valódi okára, ami egy kérés volt: egy fontos és gazdag orosz oligarcha, Alisher Uszmanov azt szerette volna, ha a nővérét, Gulbahor Iszmajlovát eltávolítanák az EU szankciós listáiról. A felvétel szerint Szijjártó megígérte Lavrovnak, hogy segít nekik ebben az ügyben.

„Nézze, Alisher kérésére hívom, és ő csak arra kért, hogy emlékeztessem Önt, hogy tett valamit a nővére ügyében” – mondta Lavrov. „Igen, természetesen” – válaszolta Szijjártó, majd így folytatta: „A helyzet a következő: a szlovákokkal közösen benyújtunk egy javaslatot az Európai Unióhoz, hogy vegyék le a listáról. Jövő héten nyújtjuk be, és mivel hamarosan megkezdődik az új felülvizsgálati időszak, napirendre kerül, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy lekerüljön.” Lavrov elégedett volt, és kifejezte elismerését Szijjártó „támogatásáért és az egyenlőségért folytatott küzdelméért minden területen”.

Szijjártó Péter Facebook oldalán megjelent reakciójában azt írta: „Azt egy ideje tudni lehetett, hogy külföldi titkosszolgálatok – aktív magyar újságírói közreműködéssel – lehallgatták/lehallgatják a telefonbeszélgetéseimet. Ma a lehallgatók újabb hatalmas 'felfedezéseket' tettek: bebizonyították, hogy ugyanazt mondom nyilvánosan, mint telefonon… Szép munka!”

Hozzátette: már négy éve mondja, hogy „a szankciós politika kudarc, az több kárt okoz az EU-nak, mint Oroszországnak”. És „azt is számtalanszor világossá tettük, hogy soha nem engedünk szankcionálni olyan személyeket vagy vállalatokat, akik, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásának biztonsága vagy a béke elérése szempontjából, meg olyanokat sem, akiknek egyszerűen nincs értelme, oka, hogy a szankciós listán szerepeljenek. S ehhez a jövőben is ragaszkodunk.”

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a lehallgatási lista nem teljes: „szankciós intézkedések kapcsán rendszeresen egyeztetek, egyeztettem számos más, nem EU-s ország külügyminiszterével is”.

Vészjósló lépést tehet Oroszország az olajpiacon

Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják az orosz export ellen bevezetett árplafont.

