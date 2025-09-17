Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Európai Unió

Új határellenőrzési rendszer lesz hazánk schengeni határain

mfor.hu

Az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be több lépcsőben.

Az Európai Unió egységes és biztonságon alapuló határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából. A Magyar Rendőrség először a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken alkalmazza az Európai Határregisztrációs Rendszert – írja a rendőrség honlapján.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

A ferihegyi repülőteret érinti a legkésőbb
A ferihegyi repülőteret érinti a legkésőbb
Fotó: Budapest Airport

Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon – Magyarország vonatkozásában a magyar–szerb, a magyar–ukrán, illetve a légi határokon – rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:

  • útiokmányban szereplő adatait,
  • a határátlépés helyét és idejét,
  • arcképét és ujjlenyomatát,
  • valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Az új szabályok szerinti határforgalom-ellenőrzés során a rendőrség ezeket az adatokat az első határátlépés során egyéni aktában rögzíti, és a további ki- illetve beutazás esetén szükséges lesz az egyik biometrikus adat (például arckép vagy ujjlenyomat) újbóli ellenőrzése, ami biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé.

Tízmillió utast érint évente

A rendszer bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest.

Annak érdekében, hogy határainkon az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése minél kevesebb fennakadást okozzon, a magyar rendőrség továbbfejlesztette a működéshez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint technikai eszközöket, mint például okmányolvasókat, ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat szerzett be.

