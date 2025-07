Új kormányfője van Ukrajnának

Smihal kedden nyújtotta be lemondását a kormányfői tisztségről. Bár a miniszterelnök lemondása automatikusan magával vonja az egész kormány felmentését, a hadiállapotról szóló törvény 10. cikke kimondja, hogy hadiállapot idején nem szüntethetők meg a kabinet jogkörei.

Az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta most változott először a miniszterelnök személye.

