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Külpolitika Oroszország Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Új offenzívákat indítana az ukrán hadsereg

mfor.hu

Ellentámadásokat és új, orosz területen indított műveleteket jelentett be szerdán Mihajlo Drapatij, Ukrajna új katonai vezetője. 

„Ukrajna elnöke világos célokat jelölt ki számunkra: a már folyamatban lévő offenzívák folytatását és erősítését minden területen, továbbá új, az ellenséges vonalak mögötti offenzívák indítását, illetve a hadsereg és a haditechnika fejlesztését és az ukrán fegyveres erők képességeinek fokozását” – szögezte le Drapatij a Facebookon közzétett bejegyzésében.

Az új főparancsnok továbbá bejelentette azt is, hogy a vezérkar új vezetője Ihor Szkibjuk, az Ukrán Fegyveres Erők Légideszant Csapatainak korábbi parancsnoka lesz – írja az MTI.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kedden este jelentette be Drapatij kinevezését, aki Olekszandr Szirszkijt váltja a főparancsnok tisztségben.

Az utóbbi napokban Kijevben és az ország más városaiban is tüntetéseket tartottak Szirszkij leváltásáért. A demonstrációk azután kezdődtek, hogy Zelenszkij július 14-én menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, aki azzal vádolta a főparancsnoki tisztséget 2024 eleje óta betöltő Szirszkijt, hogy kiszorította őt, és akadályozta a hadsereg megreformálására irányuló kísérletét.

A tüntetők közül sokan egyúttal Fedorov visszahelyezéséért is szót emeltek.

Fedorov elmozdításának következményeiről laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár szerda reggel írt elemzésében további részleteket talál, itt >>>

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