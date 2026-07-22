Új offenzívákat indítana az ukrán hadsereg

„Ukrajna elnöke világos célokat jelölt ki számunkra: a már folyamatban lévő offenzívák folytatását és erősítését minden területen, továbbá új, az ellenséges vonalak mögötti offenzívák indítását, illetve a hadsereg és a haditechnika fejlesztését és az ukrán fegyveres erők képességeinek fokozását” – szögezte le Drapatij a Facebookon közzétett bejegyzésében.

Az új főparancsnok továbbá bejelentette azt is, hogy a vezérkar új vezetője Ihor Szkibjuk, az Ukrán Fegyveres Erők Légideszant Csapatainak korábbi parancsnoka lesz – írja az MTI.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kedden este jelentette be Drapatij kinevezését, aki Olekszandr Szirszkijt váltja a főparancsnok tisztségben.

Az utóbbi napokban Kijevben és az ország más városaiban is tüntetéseket tartottak Szirszkij leváltásáért. A demonstrációk azután kezdődtek, hogy Zelenszkij július 14-én menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, aki azzal vádolta a főparancsnoki tisztséget 2024 eleje óta betöltő Szirszkijt, hogy kiszorította őt, és akadályozta a hadsereg megreformálására irányuló kísérletét.

A tüntetők közül sokan egyúttal Fedorov visszahelyezéséért is szót emeltek.

Fedorov elmozdításának következményeiről laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár szerda reggel írt elemzésében további részleteket talál, itt >>>