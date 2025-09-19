Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Európai Unió Szerbia Tuzson Bence

Új szövetségest szeretne az Orbán-kormány minisztere az EU-ban

mfor.hu

Az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint amilyen szüksége Szerbiának van az Európai Unióra, hiszen az EU megújulás előtt áll – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter pénteken Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával, Nenad Vujiccsal.

Közölte, hogy Magyarország – ahogyan a múltban, úgy a jövőben is – nagyon szívesen osztja meg tapasztalatait az európai uniós csatlakozással kapcsolatban, illetve azzal összefüggésben, hogyan lehet megvédeni az országok szuverenitását. „Felhívtam a miniszter úr figyelmét arra, hogy az európai uniós csatlakozás nem egy szolgai csatlakozást jelent egy térséghez, hanem bizony az azonosságunkat, az önazonosságunkat is meg kell védeni és meg kell tartani az unión belül” – magyarázta az MTI szerint.

A miniszter szerint a magyarok számára különösen fontos Szerbia EU-csatlakozása, mert ezzel egy barátot, egy szövetségest nyer az Európai Unión belül. Ezért is fontos Magyarország számára a csatlakozási folyamat segítése.

Tuzson Bence megérkezik Belgrádba
Tuzson Bence megérkezik Belgrádba
Fotó: Facebook/Tuzson Bence

A szerbek és a magyarok közötti barátság nemcsak a kormányok szintjén áll fenn, hanem az emberek szintjén is, ami komoly történelmi változásnak számít, és ezzel a lehetőséggel mindkét országnak élnie kell – tette hozzá Tuzson Bence. „Nagyon fontos az az együttműködés, amely létrejött a két ország között az igazságszolgáltatás, illetve az igazságügyi minisztériumok területén, hiszen valóban vannak olyan kérdések, amelyeket közösen kell megbeszélnünk” - hangsúlyozta.

A tárcavezető kiemelte, hogy Magyarország és Szerbia szeretné folytatni az együttműködést nemcsak az uniós csatlakozási folyamat során, hanem egyéb területeken is. „Mind a ketten felismertük azt, hogy a jogrendszernek az ország gazdasági versenyképességét kell segítenie, hiszen a versenyképességből mindig jólét következik” - emelte ki.

Nenad Vujic szerb igazságügyminiszter a találkozót követően szintén arról beszélt, mely területeken tudna Magyarország példával szolgálni Szerbia számára, és mely területeken tudná megosztani tapasztalatait. Kiemelte, magyar kollégájával egyetértett abban, hogy az igazságügy elválaszthatatlan a gazdasági fejlődéstől, és befolyással bír az országba érkező befektetésekre is, ezért a jogszabályi változások során ezeket is figyelembe kell venni.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár háttéranyagát a szerb-EU viszonyról itt olvashatják

