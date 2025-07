Új ultimátumot adott Trump Putyinnak

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Trump akkor rátett még egy lapáttal: közölte azt is, hogy európai országok közvetítésével újabb amerikai fegyverszállítmányokat – köztük Patriot légvédelmi rakétákat – kaphat Ukrajna.

Az amerikai elnök két héttel ezelőtt még – onnantól számítva – 50 napos határidőről beszélt . Ha ennyi idő alatt nem lesz békekötés, akkor Washington “komoly vámokat” vezet majd be Oroszországgal szemben. Részleteket nem közölt, de valószínűleg másodlagos vámokra gondolt, amelyek Moszkva kereskedelmi partnereit céloznák meg.

Az amerikai elnök korábban 50 napos határidőt szabott az orosz elnöknek a megegyezésre Ukrajna-ügyében, most már csak 10-12 napot ad neki.

