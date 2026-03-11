Új útvonalat keresnek az ukrán bankok a pénzszállításra

A magyar hatóságok múlt héten foglaltak le egy az érintett felek szerint a szerződéseknek megfelelően közlekedő ukrán pénzszállítmányt.

Most kiderült, hogy az állami Oscsadbank pénzszállítójának lefoglalása után több ukrán bank felfüggesztette a Magyarországon és Szlovákián átvezető útvonalak használatát, amelyeken eddig devizát szállítmányoztak Európából – írja az ukrán Strana hírportál iparági forrásaira hivatkozva a 24.hu.

Az ukrajnai bankok jelenleg új útvonalakat keresnek a készpénzszállításokhoz.

Két ország kizárva

A portál emlékeztetett, hogy a teljes körű háború kitörése óta nem repülőgépekkel, hanem magyar és szlovák közutakon, páncélozott járművekkel juttatták el a devizaszállítmányokat Ukrajnába. Az ukrán pénzintézetek fő partnere a készpénzszállításban az osztrák Raiffeisen Bank.

A NAV pedig szerdán közölte az ukrán állami takarékbank jogi képviselőjével, hogy visszaadják a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az alkalmazottaikkal szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.