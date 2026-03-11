1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika NAV Raiffeisen Bank Szlovákia Ukrajna

Új útvonalat keresnek az ukrán bankok a pénzszállításra

mfor.hu

Leállították a Magyarországon keresztüli pénzszállítást az ukrán bankok.

A magyar hatóságok múlt héten foglaltak le egy az érintett felek szerint a szerződéseknek megfelelően közlekedő ukrán pénzszállítmányt. 

Most kiderült, hogy az állami Oscsadbank pénzszállítójának lefoglalása után több ukrán bank felfüggesztette a Magyarországon és Szlovákián átvezető útvonalak használatát, amelyeken eddig devizát szállítmányoztak Európából – írja az ukrán Strana hírportál iparági forrásaira hivatkozva a 24.hu.

Az ukrajnai bankok jelenleg új útvonalakat keresnek a készpénzszállításokhoz.

Két ország kizárva
Két ország kizárva
Fotó: DepositPhotos.com

A portál emlékeztetett, hogy a teljes körű háború kitörése óta nem repülőgépekkel, hanem magyar és szlovák közutakon, páncélozott járművekkel juttatták el a devizaszállítmányokat Ukrajnába. Az ukrán pénzintézetek fő partnere a készpénzszállításban az osztrák Raiffeisen Bank.

A NAV pedig szerdán közölte az ukrán állami takarékbank jogi képviselőjével, hogy visszaadják a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az alkalmazottaikkal szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Moszkva készen áll ismét olajat pumpálni a Barátság kőolajvezetékbe.

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

A lépés a feszültség további növekedését jelzi Spanyolország és Izrael között.

Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

Vizsgálóbizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Bizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Pedro Sánchez

Mutatjuk az egyetlen uniós vezetőt, aki szembe mert szállni Trumpékkal

A vezető uniós politikusok közül Pedro Sánchez volt az egyetlen, aki azonnal és egyértelműen el merte ítélni az Irán elleni amerikai-izraeli támadást.

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Az izlandiak az augusztus 29-i népszavazáson dönthetnek az EU-tárgyalások újraindítása mellett vagy ellene – mondta a miniszter a Politicónak.

Libanon

A Hezbollah gerillataktikával várja a libanoni izraeli inváziót

A libanoni fegyveres síita szervezet teljes körű izraeli invázióra és elhúzódó konfliktusra készül.

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

Kijev három katonai szakértői csapatot küldött a Közel-Keletre – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden.

Izrael evakuálást rendelt el Dél Libanonban

Izrael evakuálást rendelt el Dél-Libanonban

A háborúban eddig több mint 667 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát – jelentette az ENSZ kedden.

Wéber Balázs, ATV

Keményen játszik Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték ügyében

Politikai kérdéssé vált a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ügye. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168