Új védelmi stratégiát tett közzé az Egyesült Államok

Az amerikai kontinensre összpontosító, az Egyesült Államok közvetlen nemzeti érdekeit szolgáló védelmi stratégiáról szóló dokumentumot tett közzé az amerikai védelmi minisztérium.

A Pentagon washingtoni idő szerint a péntek esti órákban hozta nyilvánosságra az új Nemzeti Védelmi Stratégiát (National Defense Strategy), amely szerint a szövetséges országoknak nagyobb szerepet kell játszaniuk saját védelmük megteremtésében.

A dokumentum kritikaként fogalmazza meg, hogy az Egyesült Államok katonai partnerei a múltban túlzott mértékben hagyatkoztak a korábbi amerikai adminisztrációk felől várt katonai segítségre.

„Az Egyesült Államok kormányzata túlságosan hosszú időn keresztül elhanyagolta – sőt akár elutasította –, hogy az amerikaiakat és kézzelfogható érdekeiket helyezze az első helyre” – állapítja meg a 34 oldalas védelmi stratégia.

A dokumentum részletesen foglalkozik az amerikai kontinensre vonatkozó katonai megközelítéssel, amely kiemeli, hogy az Egyesült Államok garantálja a katonai és kereskedelmi célú hozzáférést olyan stratégiai jelentőségű földrajzi helyekhez, mint Grönland és a Panama-csatorna.

„A jóhiszeműség alapján tartjuk fenn kapcsolatainkat szomszédainkkal, Kanadától kezdve egészen közép- és dél-amerikai partnereinkig, de biztosítani fogjuk a tiszteletet és azt, hogy kivegyék részüket a közös érdekek védelméből” - olvasható a dokumentumban.

Hozzáteszik: ahol az említett partnerek nem tesznek eleget az Egyesült Államok elvárásainak, ott az amerikai fél készen áll arra, hogy „határozott cselekvéssel”, érzékelhető módon érvényesítse az amerikai érdeket.

A Nemzeti Védelmi Stratégia hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok a jövőben is kulcsszerepet játszik majd a NATO-n belül, ugyanakkor Európa védelmét illetően nagyobb felelősségvállalásra ösztönzi az ottani szövetségeseket.

Oroszországra továbbra is fenyegetésként tekint, úgy fogalmaz, hogy „Oroszország a belátható jövőben megmarad egy állandó, de kezelhető fenyegetésként a NATO keleti tagállamaira”.

Az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét illetően a Pentagon Nemzeti Védelmi Stratégiája azt tartalmazza, hogy a megmaradó szerepvállalás mellett az amerikai erők elhelyezkedését és tevékenységét az új prioritásokhoz igazítja, amelyek az Egyesült Államokhoz közelebb fekvő térségekre összpontosítanak.

Az új védelmi elképzelés Kínát illetően kölcsönös tiszteleten és becsületes kereskedelmen alapuló együttműködést hangoztat, valamint a két hadsereg közötti kommunikációs csatornák széles körének fenntartását jelöli meg célként.

Ugyanakkor hangsúlyozza annak szükségességét, hogy elrettentsék Kínát attól, hogy domináns szerepre törjön az Egyesült Államok és térségbeli szövetségesei felett.

Az Egyesült Államok legutóbb 2022-ben, Joe Biden elnöksége idején tett közzé átfogó Nemzeti Védelmi Stratégiát.

