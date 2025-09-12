Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Külpolitika Lengyelország Orosz-ukrán konfliktus

Újabb bejelentést tett a lengyel kormányfő az orosz dróntámadásról

mfor.hu

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva.

A kormányfő arra utalt, hogy Trump csütörtöki washingtoni sajtóértekezletén a szerdai lengyelországi légsértésre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: „Ez hiba is lehetett. De ettől függetlenül semmivel sem vagyok megelégedve, ami ezzel a helyzettel összefügg.” Hozzáfűzte: mindazonáltal „reméli, hogy ennek vége lesz”.

„Mi is azt szeretnénk, ha a Lengyelország elleni dróntámadás tévedés lett volna, de nem volt az, és mi tudjuk ezt” - írta pénteken a lengyel kormányfő.

Előzőleg Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en szintén úgy kommentálta az amerikai elnök szavait: „Nem, ez nem volt tévedés”.

Radoslaw Sikorski és felesége, Anne Applebaum amerikai újságíró pénteken Kijevbe látogattak, ahol Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter fogadta őket. Sikorski az X-en közzétette a kijevi lengyel nagykövetség előtt készített videófelvételt, amelyen kijelentette: azon az éjszakán, amikor „19 orosz drón repült be Lengyelország fölé, Ukrajna fölött 400 (drón) repült, és hozzá még 40 rakéta”. „Ezek nem tévedések voltak” - fűzte hozzá.

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter pénteken az RMF FM kereskedelmi rádióban úgy ítélte meg: a többszöri légtérsértést „a Fort Trump (állandó lengyelországi amerikai bázis) létesítésére kellene kihasználni”, nem pedig arra, hogy „Trump elnököt támadják, amint ezt Sikorski külügyminiszter teszi”.

Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi államtitkára a Radio Zet kereskedelmi rádióban pénteken kiemelte: az a legfontosabb, amit Donald Trump közvetlenül Karol Nawrocki elnöknek mondott a légtérsértésekről folytatott szerdai telefonbeszélgetés során.

Elmondta: tanúja volt annak, hogy Trump telefonon kijelentette: „Ha valami behatol lengyel területre, az fenyegetést jelent, és teljesen érthető, hogy semlegesíteni kell”.

Az államtitkár azt is közölte: az elnöki hivatal rendelkezésére álló információk szerint szerdára virradóan az eddigi közlésektől eltérően nem 19, hanem 21 orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe.

„Ezt még ellenőrizni kell, hiszen drónok korábban is berepültek Lengyelország területére, néhány, tizenvalahány másodpercre, majd visszafordultak” - tette hozzá Przydacz.

Szerdára virradóra hivatalos lengyel közlemények szerint az Ukrajna elleni orosz légitámadás közben Lengyelország légterébe berepült légi eszközök közül a felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek legalább hármat lelőttek. Donald Tusk közölte: a drónok „jelentős része” Fehéroroszország felől repült be. A légtérsértések miatt pénteken összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A lengyelek helyett is bosszút álltak az ukránok

A lengyelek helyett is bosszút álltak az ukránok

Fontos olajlétesítményeket is csapások értek.

Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

Volodimir Zelenszkij szerdán azzal érvelt, hogy az orosz drónok Lengyelországba történő behatolása azt jelenti, hogy Európának közös légvédelem és hatékony légvédelmi pajzs létrehozásán kell dolgoznia.

Bekeményítettek a lengyel az orosz drónok miatt

Bekeményítettek a lengyelek az orosz drónok miatt

Szigorítás a légtérben.

Orbán Viktor is megszólalt az amerikai merényletről

Orbán Viktor is megszólalt az amerikai merényletről

Reagált az amerikai politikai gyilkosság hírére.

Bendarzsevszkij Anton elmondta, miért fontos az orosz drón berepülés Lengyelország területére

Bendarzsevszkij Anton elmondta, miért fontos az orosz drón berepülése Lengyelország területére

A biztonsági szakértő új poszttal jelentkezett. 

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Trumppal is beszélt a lengyel elnök.

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Charlie Kirk 32 éves volt.

Azt állítják az oroszok, hogy nem tervezték a dróntámadást

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, választási győzelmük esetén az általuk jelölt miniszterelnök első útja Varsóba vezet majd.

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nem ítélte el a lengyelországi orosz drónesőt

Miközben Lengyelország az orosz drónberepülés miatt aggódik, addig a magyar külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tárgyalt fehérorosz kollégájával.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168