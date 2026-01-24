Újabb brutális támadás érte Ukrajnát, Kijevben százezrek fagyoskodnak

Ukrán közlések szerint az orosz hadsereg a két legnagyobb várost, Kijevet és Harkivot vette célba szombatra virradóra, és összesen 396 drónnal, illetve rakétával támadott. Egy ember életét vesztette, 23 megsebesült.

Andrrj Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a „brutális” támadást „cinikusan” rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök, és az nem csak az ukrán embereket találta el, hanem „a tárgyalóasztalt” is. Ezzel az Abu-Dzabiban folyó egyeztetésekre utalt.

Ukrán tűzoltók oltják a lángokat egy orosz támadás után

Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Ukrán hivatalos közlések szerint az újabb légicsapások következtében Ukrajna mintegy 80 százaléka küzd kisebb-nagyobb energiahiánnyal. Becslések szerint országosan 1,2 millió, Kijevben 800 ezer fogyasztó maradt energia nélkül. A fővárosban szombat reggel 6000 soklakásos lakóépületben nincs fűtés, négyezerrel többen, mint az előző napokban.

Számos épületben tűz ütött ki a drónok becsapódó roncsai miatt, a vízszolgáltatás a főváros számos részében szintén szünetel. Kijevben már az eddigi, energiainfrastruktúrát érő orosz támadások is súlyos energiakrízist okoztak, ami miatt sokan maradtak hosszabb távon is energia nélkül. Emiatt mintegy 600 ezren ideiglenesen már elhagyták a fővárost.

Kijevben jelenleg mínusz 11 Celsius-fok van a meteorológiai oldalak adatai szerint.

(BBC, The Guardian)