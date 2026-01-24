2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Újabb brutális támadás érte Ukrajnát, Kijevben százezrek fagyoskodnak

mfor.hu

A támadások már csak azért is üzenetértékűek, mert eközben az Egyesült Arab Emírségekben orosz, ukrán és amerikai küldöttség tárgyal a tűzszünetről. 

Ukrán közlések szerint az orosz hadsereg a két legnagyobb várost, Kijevet és Harkivot vette célba szombatra virradóra, és összesen 396 drónnal, illetve rakétával támadott. Egy ember életét vesztette, 23 megsebesült.

Andrrj Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a „brutális” támadást „cinikusan” rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök, és az nem csak az ukrán embereket találta el, hanem „a tárgyalóasztalt” is. Ezzel az Abu-Dzabiban folyó egyeztetésekre utalt.

Ukrán tűzoltók oltják a lángokat egy orosz támadás után
Ukrán tűzoltók oltják a lángokat egy orosz támadás után
Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Ukrán hivatalos közlések szerint az újabb légicsapások következtében Ukrajna mintegy 80 százaléka küzd kisebb-nagyobb energiahiánnyal. Becslések szerint országosan 1,2 millió, Kijevben 800 ezer fogyasztó maradt energia nélkül. A fővárosban szombat reggel 6000 soklakásos lakóépületben nincs fűtés, négyezerrel többen, mint az előző napokban.

Számos épületben tűz ütött ki a drónok becsapódó roncsai miatt, a vízszolgáltatás a főváros számos részében szintén szünetel. Kijevben már az eddigi, energiainfrastruktúrát érő orosz támadások is súlyos energiakrízist okoztak, ami miatt sokan maradtak hosszabb távon is energia nélkül. Emiatt mintegy 600 ezren ideiglenesen már elhagyták a fővárost.

Kijevben jelenleg mínusz 11 Celsius-fok van a meteorológiai oldalak adatai szerint. 

(BBC, The Guardian)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb szankciókat hozott az Egyesült Államok

Újabb szankciókat hozott az Egyesült Államok

Az amerikai kormány újabb iráni szervezeteket és tartályhajókat érintő szankciókról döntött a teheráni vezetésre való nyomásgyakorlásként pénteken.

Donald Trump

Trump megint egy nagyot rúgott a régi világrendbe

Az Egyesült Államok véglegesítette kilépését az Egészségügyi Világszervezetből (Worldh Health Organization – WHO) – közölte az amerikai külügyminisztérium pénteken.

Kilőtt házak Ukrajnában, 2025. 01. 20.

Mentőövet dob az EU az áram és fűtés nélkül maradt ukránoknak

Az Európai Unió 447 aggregátort juttat az orosz dróntámadások miatt áram nélkül maradt ukrajnai lakosság megsegítésére – tájékoztatott az Európai Bizottság pénteken.

Megszólalt a Kreml: Ukrajnának ki kell vonulnia a Donyec-medencéből

Megszólalt a Kreml: Ukrajnának ki kell vonulnia a Donyec-medencéből

Az ukrajnai rendezés fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donyec-medence területét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.

Még nem adott választ Trumpnak Orbán Viktor egyik szövetségese

Még nem adott választ Trumpnak Orbán Viktor egyik szövetségese

Csehország egyelőre nem válaszolt a meghívásra a Béketanácsba, Spanyolország viszont egyből elutasította azt.      

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trumppal Davosban

Volodimir Zelenszkij erős kijelentéseket tett Orbán Viktorra Davosban

Az ukrán elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélése után mondta el beszédét a svájci Davosban.

Orbán Viktor lelvélben oktatta ki Volodimir Zelenszkijt

Orbán Viktor lelvélben oktatta ki Volodimir Zelenszkijt

A miniszterelnök jelezte, hogy ő szabad ember, és hiábavaló nála a hízelgés.

„A háborúnak véget kell érnie” – üzente Donald Trump Vlagyimir Putyinnak Davosból

„A háborúnak véget kell érnie” – üzente Donald Trump Vlagyimir Putyinnak Davosból

Ezt a Volodimir Zelenszkijjel való, értékelése szerint „jó” találkozó után mondta.

Mercosur

Ideiglenesen fog hatályba lépni a EU-Mercosur megállapodás

Valószínűleg már márciusban ideiglenesen hatályba lép az EU dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodása – mondta egy uniós diplomata csütörtökön a Reutersnek, annak ellenére, hogy az EU legfelsőbb bíróságán megkérdőjelezték az egyezményt.

Nem sikerült a Patriótáknak megbuktatni Ursula von der Leyent

Nem sikerült a Patriótáknak megbuktatni Ursula von der Leyent

Az Európai Parlamentben csütörtökön volt a bizalmatlansági szavazás a politikusnő, és az általa vezetett Európai Bizottság ellen.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168