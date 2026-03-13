Újabb brutális tragédia történt Ukrajnában

Az első információk szerint Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta csapódott be Nova Olekszandrivka falu közelében. Az autóbuszon kívül a közelben lévő családi házak is megrongálódtak.

„A busz vezetője és két utas halt meg. További négy ember, a busz három női utasa és egy férfi megsebesült” – írta a főügyészség.

A bűnüldöző szervek halálos áldozatokat követelő háborús bűncselekmény miatt indítottak nyomozást.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 126 drónnal és egy ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 117 drónt semlegesíteni tudott. Hét helyszínen azonban rögzítették a rakéta és nyolc drón becsapódását, öt helyen pedig roncsok lezuhanását.

Mindeközben Denisz Smihal ukrán energetikai miniszter pénteki parlamenti felszólalásában kijelentette, hogy Ukrajna energiarendszerében stabilizálódott a helyzet. Szerinte egyes régiókban már egyáltalán nincs áramszünet, másutt még szórványosan van.

Hozzátette, hogy Ukrajna továbbra is importál villamos energiát, ami a teljes napi fogyasztás mintegy 12 százalékát teszi ki. Továbbra is vásárolnak földgázt az Európai Unióból, amikor a piaci árak kedvezően alakulnak – mondta.

Közölte azt is, hogy a tervek szerint a következő fűtési szezon kezdetéig legalább 13 milliárd köbméter földgázzal töltik fel a tárolókat.

(MTI)