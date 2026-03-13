Újabb brutális tragédia történt Ukrajnában

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Egy menetrendszerinti autóbuszban hárman életüket vesztették, négyen pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban péntek reggel a kelet-ukrajnai Kupjansz térségében, Harkiv megyében – közölte az ukrán főügyészi hivatal a Facebookon.

Az első információk szerint Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta csapódott be Nova Olekszandrivka falu közelében. Az autóbuszon kívül a közelben lévő családi házak is megrongálódtak.

„A busz vezetője és két utas halt meg. További négy ember, a busz három női utasa és egy férfi megsebesült” – írta a főügyészség.

A bűnüldöző szervek halálos áldozatokat követelő háborús bűncselekmény miatt indítottak nyomozást.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 126 drónnal és egy ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 117 drónt semlegesíteni tudott. Hét helyszínen azonban rögzítették a rakéta és nyolc drón becsapódását, öt helyen pedig roncsok lezuhanását.

Mindeközben Denisz Smihal ukrán energetikai miniszter pénteki parlamenti felszólalásában kijelentette, hogy Ukrajna energiarendszerében stabilizálódott a helyzet. Szerinte egyes régiókban már egyáltalán nincs áramszünet, másutt még szórványosan van.

Hozzátette, hogy Ukrajna továbbra is importál villamos energiát, ami a teljes napi fogyasztás mintegy 12 százalékát teszi ki. Továbbra is vásárolnak földgázt az Európai Unióból, amikor a piaci árak kedvezően alakulnak – mondta.

Közölte azt is, hogy a tervek szerint a következő fűtési szezon kezdetéig legalább 13 milliárd köbméter földgázzal töltik fel a tárolókat.

(MTI)

Egyszerre üzent Orbán Viktornak és Zelenszkijnek a francia elnök

A lehető leggyorsabban meg kell javítani a Barátságot a francia elnök szerint

Emmanuel Macron francia államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió vezetői által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hiteltámogatás teljesülni fog. Jelezte ugyanakkor azt is, hogy a Barátság kőolajvezetéket a lehető leggyorsabban meg kell javítani.

Teljes mellszélességgel beállt Orbán Viktor mögé a szerb elnök

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri az egy hónap múlva esedékes választásokat.

Beismerte az amerikai kormány, hogy egyelőre nem tudják megnyitni a Hormuzi-szorost

És később is segítségre lehet szükségük.

Még nagyobb vérfürdő jöhet Iránban

Aki lázadni mer, annak nem lesz kegyelem – üzeni a Forradalm Gárda.

Kritikus állapotban került kórházba az ukrán pénzszállító egyik kísérője

Csak akkor látták el az egyik ukrán férfi egészségügyi problémáit a múlt heti pénzszállítós incidens után, amikor összeesett. Jelenleg kritikus állapotban fekszik kórházban.

Leginkább a félelem akadályozza a Barátság kőolajvezeték javítását

Lenne olyan magyar cég, amely alkatrészekkel segíthetné a munkát, de az ukrán pénzszállítók esete óta nem mer nagy értékű berendezéseket szállítani. A Magyar Hang úgy tudja, kölcsönös akarat esetén három hét alatt helyreállíthatták volna a vezetéket.

Walkie-talkie és papírtérkép: akadozik az internet- és a telefonhálózat Moszkvában

Csütörtökön internet nélkül maradt a moszkvai Duma, egyre többen tapasztalnak széleskörű fennakadást a telefonhálózaton is. Naponta több milliárd forintnak megfelelő a kár.

Az Európai Bizottság is személyesen venné szemügyre a Barátság kőolajvezetéket

Pénzt is adna az Európai Bizottság a Barátság kőolajvezeték helyreállításához, és helyszíni küldöttséget is vinne Ukrajnába. A magyar kormány küldöttségéről azonban nem tudnak részleteket.

Kiberbűnözők próbálták feltörni a lengyel nukleáris kutatóközpont rendszerét

Kibertámadást hárítottak el a lengyel hatóságok a héten, a legtöbb nyom egyelőre iráni forrásra utal. A nukleáris kutatóközpont Lengyelország első atomerőművén dolgozik.

Zelenszkij nem bánta meg, amit Orbán Viktorról mondott, de elárulta, mikor indulhat újra a Barátság

Nem személyes ügy a konfliktusuk a magyar miniszterelnökkel, hanem annál jóval többről szól, mondta az ukrán elnök. Nagyon sietnek a vezeték kijavításával, de mi lesz akkor, ha Magyarország továbbra is blokkolja az uniós hitelt?

