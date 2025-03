Újabb csúnya intőt kapott a magyar kormány

A bizottság felkérte a magyar hatóságokat, hogy december 1-jéig nyújtsák be a vonatkozó információkat.

A Miniszteri Bizottság ezért arra kérte Magyarországot, hogy vezessen be újabb jogorvoslati intézkedéseket, kövesse nyomon a panaszokat, illetve mutasson be átfogó ítélkezési gyakorlatot és statisztikai adatokat, és tegyen konkrét lépéseket a kompenzációs rendszerrel kapcsolatos aggályok orvoslására.

Tekintettel a kihasználtság folyamatos emelkedésére, ezek az intézkedések csak átmeneti megoldást jelentenek, és – amint azt az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága (CPT) is megerősítette – nem képesek megfelelő körülményeket és tartós megoldást biztosítani a túlzsúfoltságra.

A Miniszteri Bizottság pénteken közzétett határozatában kiemelte, hogy a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben „továbbra is fennálló rossz állapotokat”, emlékeztetve az illetékes nemzeti hatóságokat arra a többszöri felhívására, hogy átfogó és hosszú távú stratégiát fogadjanak el a probléma megoldására és egy hatékony jogorvoslati rendszer bevezetésére.

