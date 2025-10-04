Újabb döbbenetes támadás érte Ukrajnát

Ezt Volodimir Zelenszkij közölte az X közösségi oldalon szombaton. Tájékoztatása szerint minimum 30 ember megsérült. Ellátásukra mentőalakulatok érkeztek a helyszínre. A pályaudvaron vasúti dolgozók és utasok is tartózkodtak.
Az ukrán elnök egyúttal közzétett egy videót, amelyen egy lángoló vasúti kocsi látható. Egyúttal terrorizmusnak nevezte a támadást.
A BBC helyi hatóságokra hivatkozva azt írja, hogy két légicsapás történt – a második akkor, amikor már zajlottak a mentési munkálatok.
A Kyiv Post úgy tudja, hogy egy személyszállító vonat rongálódott meg, amely Kijev és Sosztka között közlekedett. Minimum nyolc embert kellett kórházba szállítani.
Orosz légicsapások értek a térségben energiaipari létesítményeket is, ami áramszünetet okozott.