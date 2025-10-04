Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Újabb döbbenetes támadás érte Ukrajnát

Orosz dróntámadás ért egy vasútállomást az északkelet-ukrajnai Szumi területen fekvő Sosztka városában.

Ezt Volodimir Zelenszkij közölte az X közösségi oldalon szombaton. Tájékoztatása szerint minimum 30 ember megsérült. Ellátásukra mentőalakulatok érkeztek a helyszínre. A pályaudvaron vasúti dolgozók és utasok is tartózkodtak.

Az ukrán elnök egyúttal közzétett egy videót, amelyen egy lángoló vasúti kocsi látható. Egyúttal terrorizmusnak nevezte a támadást.

A BBC helyi hatóságokra hivatkozva azt írja, hogy két légicsapás történt – a második akkor, amikor már zajlottak a mentési munkálatok.

A Kyiv Post úgy tudja, hogy egy személyszállító vonat rongálódott meg, amely Kijev és Sosztka között közlekedett. Minimum nyolc embert kellett kórházba szállítani.

Orosz légicsapások értek a térségben energiaipari létesítményeket is, ami áramszünetet okozott.

Már Trump szava sem elég? Nem áll le az izraeli hadsereg Gázában

Számos robbanást láttak Gázában a szombat reggeli órákban annak ellenére, hogy Donald Trump pénteken a támadások leállítására kérte Izraelt a Hamásznak a béketervre adott pozitív válasza nyomán.

Netanjahu kiadta a parancsot – véget érhet a gázai vérontás?

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök péntek éjjel kiadott utasítására az izraeli hadsereg (IDF) leállította a Gáza város elfoglalását célzó hadműveletet és áttért a védekezésre.

Az összes túszt hajlandó elengedni a Hamász

A palesztin Hamász elfogadta az amerikai elnök a hét elején nyilvánosságra hozott béketervének egy részét.

Éleslövészeket is riadóztattak a prágai repülőtér védelmére drónészlelés miatt

Megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét, miután ismeretlen drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő. A nemzetközi repülőtér működése nincs korlátozva – közölte Denisa Hejtmánková, a repülőtér szóvivője péntek este a CTK hírügynökséggel.

Trump vérfagyasztó üzenetet küldött: a Hamász napjai meg vannak számlálva?

Kikövetelné a békét.

Nobel-békedíjra jelölik a Gulyás Gergely által betiltatott ukrán lapot

Eerik-Niiles Kross észt parlamenti képviselő és volt hírszerzési vezető Nobel-békedíjra jelölte az Ukrainszka Pravdát.

Megint ott ólálkodtak gyanús drónok, ahol nem kellett volna

Vizsgálódnak a belgák.

Kukoricás konzervdobozokból készített bombát találtak egy lengyel temetőben

Az orosz titkosszolgálat beszervezett egy lengyelországban élő ukrán állampolgárt, ő áshatta el a robbanóanyagot. Az autópálya mellett is hagyott két dobozt, ezeket egyelőre nem találják.

Zelenszkij és a dán miniszterelnök is Orbán Viktort emlegette az EPC-csúcson

A koppenhágai találkozón arról beszélt az ukrán elnök: Orbán azért blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását, mert kampányol.

Putyin megfenyegette Európát

Az orosz elnök szerint meggyőző választ fognak adni Európa militarizálódására.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

