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Külpolitika Egyesült Államok Iráni válság

Újabb durva csapást mértek Trump parancsa után Iránra

mfor.hu

Önvédelemnek nevezték a közel-keleti ország ellen indított újabb támadássorozatot, egy amerikai gépet ért támadást követően.

Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő kedden. A Középső Parancsnokság, vagyis az űgynevezet CENTCOM tájékoztatása szerint

„önvédelmi csapásmérésről” van szó,

amit a hadsereg főparancsnoka, azaz Donald Trump elnök rendelt el.

„A bevetés arányos válasz az indok nélküli iráni agresszióra”.

Ez volt olvasható a Közel-Keletért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleményében, amiből kiderül, hogy a katonai művelet washingtoni idő szerint kedden délután 5 órakor – magyar idő szerint este 11-kor – indult meg.

Drónnal mentettek

A Pentagon illetékesei szerint Irán partvidékén elhelyezkedő légvédelmi létesítményeket támadtak az amerikai erők többi között Bandár Abbász kikötőváros körzetében.

Hétfőn a Hormuzi-szoros térségében az amerikai hadsereg járőrfeladatot ellátó Apache helikoptere zuhant le két tagú legénységgel az ománi partok közelében. A két katonát távolról irányított tengeri drónnal mentették ki a vízből, két órával a lezuhanást követően. (MTI)

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