Újabb eljárás indulhat Magyarország ellen, egy szokatlan ügyben

Miután Magyarország évek óta nem hajtja végre az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elmarasztaló ítéleteit a transznemű emberek nemének jogi elismerésének hiánya miatt, az Európa Tanács (ez nem azonos az Európai Tanáccsal – a szerk.) Miniszteri Bizottsága ilátásba helyezte a kötelezettségszegési eljárásnak megfelelő folyamat megindítását – írja szerkesztőségünknek megküldött közleményében a Háttér Társaság.

Mint állítják, szeptember közepén kerültek az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtását ellenőrző Miniszteri Bizottság napirendjére a nem jogi elismerésével kapcsolatos Magyarországot elmarasztaló döntések.

Magyar ügy húzódik régóta az EJEB előtt

Fotó: Depositphotos

A Rana kontra Magyarország ügyben a kérelmezőt a magyar hatóságok elismerték ugyan menekültként mivel hazájában a nemi identitása miatt üldöztetéstől kellett tartania, ugyanakkor a nem- és névváltoztatásra vonatkozó kérelmét elutasították. Az EJEB több mint öt éve, 2020 júliusában mondta ki, hogy Magyarország megsértette a kérelmező magánélethez való jogát, amikor nem biztosította számára az akkor még létező nem jogi elismeréséhez hozzáférést. 2020. május 29-től bevezették a születési nem kötelező nyilvántartását, ez az adat pedig nem megváltoztatható, így az érintettek a jogszabályváltozás előtt benyújtott kérelmek ellenére is elestek a nem jogi elismerésének lehetőségétől.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a közlemény szerint minden eddiginél erősebb hangú döntésében ismét „mély aggodalmát” fejezte ki amiatt, hogy a magyar hatóságok továbbra sem tettek semmilyen lépést a fenti ítéletek végrehajtása érdekében, sőt: a testület szerint a 15. Alaptörvény-módosítással alkotmányos szintre emelték a nem jogi elismerésének tilalmát. A Miniszteri Bizottság ismét határozottan emlékeztette a magyar kormányt, hogy sürgős jogszabályi változtatásokra van szükség: fel kell oldani a születési nem megváltoztatására vonatkozó tilalmat, és ismét meg kell teremteni a nem jogi elismerésének lehetőségét.

Csak a nem- és névváltoztatási eljáráshoz való gyors, átlátható és hozzáférhető eljárás felel meg az EJEB évtizedes joggyakorlatának és a Miniszteri Bizottság ajánlásának a szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről – tették hozzá.

A szükséges lépésekről és azok ütemezéséről a magyar hatóságoknak 2026. június 15-ig kell egy frissített cselekvési tervet benyújtaniuk. Ezzel párhuzamosan a Miniszteri Bizottság felhívta a titkárságát, hogy a 2026. szeptemberi ülésre készítsen elő egy közbenső határozatot, amellyel a testület akár vissza is utalhatja Magyarországot az EJEB elé az ítéletek végrehajtásának elmaradása miatt, olvasható a közleményben.