Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Külpolitika LMBTQIA+

Újabb eljárás indulhat Magyarország ellen, egy szokatlan ügyben

mfor.hu

Visszakerülhet az EJEB elé egy magyar ügy.

Miután Magyarország évek óta nem hajtja végre az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elmarasztaló ítéleteit a transznemű emberek nemének jogi elismerésének hiánya miatt, az Európa Tanács (ez nem azonos az Európai Tanáccsal – a szerk.) Miniszteri Bizottsága ilátásba helyezte a kötelezettségszegési eljárásnak megfelelő folyamat megindítását – írja szerkesztőségünknek megküldött közleményében a Háttér Társaság.

Mint állítják, szeptember közepén kerültek az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtását ellenőrző Miniszteri Bizottság napirendjére a nem jogi elismerésével kapcsolatos Magyarországot elmarasztaló döntések.

Magyar ügy húzódik régóta az EJEB előtt
Magyar ügy húzódik régóta az EJEB előtt
Fotó: Depositphotos

A Rana kontra Magyarország ügyben a kérelmezőt a magyar hatóságok elismerték ugyan menekültként mivel hazájában a nemi identitása miatt üldöztetéstől kellett tartania, ugyanakkor a nem- és névváltoztatásra vonatkozó kérelmét elutasították. Az EJEB több mint öt éve, 2020 júliusában mondta ki, hogy Magyarország megsértette a kérelmező magánélethez való jogát, amikor nem biztosította számára az akkor még létező nem jogi elismeréséhez hozzáférést. 2020. május 29-től bevezették a születési nem kötelező nyilvántartását, ez az adat pedig nem megváltoztatható, így az érintettek a jogszabályváltozás előtt benyújtott kérelmek ellenére is elestek a nem jogi elismerésének lehetőségétől.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a közlemény szerint minden eddiginél erősebb hangú döntésében ismét „mély aggodalmát” fejezte ki amiatt, hogy a magyar hatóságok továbbra sem tettek semmilyen lépést a fenti ítéletek végrehajtása érdekében, sőt: a testület szerint a 15. Alaptörvény-módosítással alkotmányos szintre emelték a nem jogi elismerésének tilalmát. A Miniszteri Bizottság ismét határozottan emlékeztette a magyar kormányt, hogy sürgős jogszabályi változtatásokra van szükség: fel kell oldani a születési nem megváltoztatására vonatkozó tilalmat, és ismét meg kell teremteni a nem jogi elismerésének lehetőségét.

Csak a nem- és névváltoztatási eljáráshoz való gyors, átlátható és hozzáférhető eljárás felel meg az EJEB évtizedes joggyakorlatának és a Miniszteri Bizottság ajánlásának a szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről – tették hozzá.

A szükséges lépésekről és azok ütemezéséről a magyar hatóságoknak 2026. június 15-ig kell egy frissített cselekvési tervet benyújtaniuk. Ezzel párhuzamosan a Miniszteri Bizottság felhívta a titkárságát, hogy a 2026. szeptemberi ülésre készítsen elő egy közbenső határozatot, amellyel a testület akár vissza is utalhatja Magyarországot az EJEB elé az ítéletek végrehajtásának elmaradása miatt, olvasható a közleményben.  

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

A külpolitikai szakértő értékelte Trump Ukrajnával kapcsolatos mondatait. 

Gázai kórház, 2025

Magyar ésszel felfoghatatlan, ami ezekben a kórházakban történik

A helyszínen dolgozó orvosok számoltak be arról, milyen állapotok uralkodnak a gázai kórházakban.    

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Ukrajna mindent visszaszerezhet? Trump szerint egy igazi katonai hatalom két hét alatt nyert volna Ukrajna ellen.

Szijjártó Péter Brunei külügyminiszterével, Dato Erywan Pehin Yusoffal tárgyal

Szijjártó Péter bejelentette a szultán meghívását

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ közgyűlés margóján számos nemzet küldöttével találkozott. Egy ilyen találkozó keretében hívta meg hazánkba a nálunk még sohasem látott szultánt az olajországból.

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Donald Trump az ENSZ közgyűlésen tartott heves beszédében nekiesett Európának. Kijelentette, hogy „országaitok a pokolra jutnak” a migrációs és zöld politikák miatt, és arra kérte szövetségeseit, hogy azonnal hagyják abba az orosz energiaimportot, különben „mindannyian sok időt vesztegetünk”.

Lengyelországnak ennyi elég volt

Lengyelországnak ennyi elég volt

Az ország újra megnyitja a határátkelőhelyeket Fehéroroszországgal – jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök elgondolkodotta lehetőségeken

Nem zárta ki az orosz érintettséget a dán miniszterelnök a koppenhágai drónincidensben

Mette Frederiksen dán miniszterelnök kedd reggel mondta ezt újságíróknak.

Netanjahu ennek nagyon nem fog örülni – nagy bejelentést tett Emmanuel Macron

Újabb intő Netanjahunak – nagy bejelentést tett Emmanuel Macron

Sorra ismerik el a nyugati országok a Palesztin Államot.    

Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának kiadását az Európai Parlament

Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának kiadását az Európai Parlament

Az EUrologus egy olasz EP-képviselőtől úgy értesült, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága sem Magyar Péter, sem Ilaria Salis, sem pedig Dobrev Klára mentelmi jogát nem javasolja kiadni.

Egy fontos megbeszélésből hagyják ki Magyarországot

Egy fontos megbeszélésből hagyják ki Magyarországot

Magyarország és Szlovákia nélkül rendezik meg szeptember 26-án az európai drónfallal kapcsolatos megbeszélést.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168