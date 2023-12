Újabb erős jóslat jött a háború jövőjéről

Fogy a lőszer Ukrajnában, Orbán Viktor csak egy kávét kért – A hét videója

A háború legnehezebb csatáit talán nem is Avgyijivkánál és Herszonnál vívják, hanem Brüsszelben és Washingtonban. A nyugati támogatás apadni látszik, s miközben az ukránok muníciója egyre fogy, addig Orbán Viktor megvétózza az 50 milliárdos támogatási csomagot, a csatlakozási tárgyalások megindításáról szóló döntés idején pedig kivonul egy kávéra. Most akkor hogy is van ez? És mi lesz Ukrajnával jövőre? Erről is beszélt a hét videójában Litván Dániel és Wéber Balázs.