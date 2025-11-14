Újabb európai országgal állapodott meg az Egyesült Államok

1p
A svájci termékek behozatalára eddig 39 százalékos vámot vetett ki az USA, ez 15 százalékra csökken. Az ipar fellélegezhet, az utóbbi hónapokban például a szerszámgépgyártók kivitele is visszaesett.

39 százalékról 15 százalékra csökkenti a svájci termékekre kivetett importvámokat az Egyesült Államok – írja a New York Times. Ez azt jelenti, hogy Svájcra az Európai Unióval azonos vámszabályok vonatkozhatnak. 

A megállapodás az után jött létre, hogy Svájc gazdasági minisztere, Guy Parmelin csütörtökön Washingtonban tárgyalt az amerikai kereskedelmi főképviselővel, Jamieson Greerrel.

A svájci iparra nagy mértékben hatott az augusztusban bevezetett 39 százalékos vám. A Swissmem technológiai szövetség adatai szerint a harmadik negyedévben 14 százalékkal esett vissza az Egyesült Államokba irányuló export, míg a szerszámgépgyártók kivitele 43 százalékkal zuhant.

Az amerikai-svájci megállapodás részleteiről a Trump-adminisztráció későbbre ígért tájékoztatást.

