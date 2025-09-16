Újabb fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében

A férfi további fellebbezést tervez – derült ki a Reuters által kedden látott ítéletből.
A német adatvédelmi törvények értelmében csak Serhii K.-ként azonosított férfit a múlt hónapban tartóztatták le az olasz tengerparti Rimini város közelében egy európai elfogatóparancs alapján.
Védőcsapata azt mondta, hogy ügyét a Semmítőszékhez, Olaszország legfelsőbb bíróságához viszi.
„Az alapvető jogok – a tisztességes eljárás, a fogvatartási körülmények, a funkcionális immunitás – nem áldozhatók fel az automatikus igazságügyi együttműködés nevében” – mondták.
Moszkva és a Nyugat is szabotázsakcióként jellemezte a robbanásokat, amelyek elvágták az orosz gázellátás közvetlen lehetőségét Németországba, ami jelentősen szűkítette az orosz energiaellátási lehetőséget a kontinensen. Senki sem vállalta a felelősséget a robbantásokért, és Ukrajna tagadott minden szerepet az ügyben.
A gyanúsított egy olyan csoport tagja volt, amely robbanóeszközöket helyezett el a Balti-tengerben található dániai Bornholm sziget közelében lévő csővezetékeken – áll a német ügyészség augusztusi közleményében.
A gyanúsított robbantás előidézésére irányuló összejátszás, alkotmányellenes szabotázs és fontos építmények lerombolásának vádjával néz szembe.