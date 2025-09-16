Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Újabb fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében

mfor.hu

Egy olasz bíróság elrendelte annak az ukrán férfinak a kiadatását Németországnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő koordinálta 2022-ben a balti-tengeri Északi Áramlat gázvezeték elleni támadásokat.

A férfi további fellebbezést tervez – derült ki a Reuters által kedden látott ítéletből.

A német adatvédelmi törvények értelmében csak Serhii K.-ként azonosított férfit a múlt hónapban tartóztatták le az olasz tengerparti Rimini város közelében egy európai elfogatóparancs alapján.

Védőcsapata azt mondta, hogy ügyét a Semmítőszékhez, Olaszország legfelsőbb bíróságához viszi.

A szabotázs után szivárgó Északi Áramlat
Fotó: EPA / Swedish Coast Guard

„Az alapvető jogok – a tisztességes eljárás, a fogvatartási körülmények, a funkcionális immunitás – nem áldozhatók fel az automatikus igazságügyi együttműködés nevében” – mondták.

Moszkva és a Nyugat is szabotázsakcióként jellemezte a robbanásokat, amelyek elvágták az orosz gázellátás közvetlen lehetőségét Németországba, ami jelentősen szűkítette az orosz energiaellátási lehetőséget a kontinensen. Senki sem vállalta a felelősséget a robbantásokért, és Ukrajna tagadott minden szerepet az ügyben.

A gyanúsított egy olyan csoport tagja volt, amely robbanóeszközöket helyezett el a Balti-tengerben található dániai Bornholm sziget közelében lévő csővezetékeken – áll a német ügyészség augusztusi közleményében.

A gyanúsított robbantás előidézésére irányuló összejátszás, alkotmányellenes szabotázs és fontos építmények lerombolásának vádjával néz szembe.

