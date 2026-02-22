Újabb fordulat Grönland ügyében: amerikai hajó mehet

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy Jeff Landry louisianai kormányzóval együttműködve kórházhajót küld Grönlandra.

A Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a kórházhajót az ottani beteg emberek ellátására szánják, akikről állítása szerint jelenleg nem gondoskodnak megfelelően. Posztjához egy olyan képet is mellékelt, amely egy amerikai zászló alatt hajózó egészségügyi vízi járművet ábrázol, és szemmel láthatóan mesterséges intelligencia segítségével készült.

Trump korábban határozottan szorgalmazta Grönland megvásárlását Dániától, ám a davosi Világgazdasági Fórumot követően úgy tűnt, eláll eredeti terveitől. Akkor úgy nyilatkozott, hogy a NATO főtitkárával sikerült megállapodásra jutnia a sarkvidéki szigettel kapcsolatban. (Reuters)