„Kiváló vagy a vezetékrobbanások kivizsgálásában. Majdnem jó tippet adtál az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatban is...”, írta a magyar külgazdasági és külügyminiszter Radoslaw Sikorskinak az X közösségi oldalon szombat este laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár szerint.

Egy csütörtöki hír szerint Olaszországban letartóztattak egy ukrán férfit. A nyomozást végző német ügyészség szerint ő koordinálta a Németországot Oroszországgal összekötő gázvezetékpár, az Északi Áramlat ellen 2022 szeptemberében elkövetett robbantásos támadást.

A magyar és a lengyel külügyminiszter a Barátság-kőolajvezetéket ért csütörtök éjjeli támadás miatt szólalkozott össze az X-en: