Külpolitika Energiapiac Gáz Orosz-ukrán konfliktus

Újabb front a háborúban: stratégiai gázvezetékeket támadnak

mfor.hu

Ukrán támadások érik az orosz exportútvonalakat.

„Újabb támadások érték a Gazprom Nyrt. exportinfrastruktúrájának létesítményeit. Március 17-19. között fokozódnak a támadások a kritikus fontosságú infrastruktúra azon létesítményei ellen, amelyek biztosítják a gáz exportját a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékeken keresztül” – állt a holding közleményében.

A támadásokat a tájékoztatás szerint az orosz védelmi minisztérium erői és a mobil operatív csoportok visszaverték, a létesítményekben kár nem keletkezett. A Russzkaja kompresszorállomást 22, a Kazacsja kompresszorállomást három, a Beregovaja kompresszorállomást pedig egy drón támadta.


Fotó: Wikimedia

Az Ukrajnát Törökország irányában elkerülő gázvezetékek elleni, intenzívebbé vált ukrán dróntámadások témája szerepelt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkárának csütörtöki sajtóértekezletén. A Kreml szóvivője elmondta: az orosz fegyveres erők mindent megtesznek annak érdekében, hogy elhárítsák az ukrán drónok által a fekete-tengeri energiainfrastruktúrára jelentett fenyegetést.

„Olyan körülmények között, amikor a világ energiapiacai – enyhén szólva – kényelmetlen helyzetben vannak, a kijevi rezsim ilyen felelőtlen, meggondolatlan cselekedetei még jobban destabilizálhatják a helyzetet nemcsak a régióban, hanem az egész világon”
– mondta Peszkov.

Stratégiai vezetékek

Oroszország két fekete-tengeri csővezetéken keresztül szállít gázt Törökország irányába. A Kék Áramlatot 2003 elején helyezték üzembe, a tervezett kapacitása évi 16 milliárd köbméter, a hossza 1213 km. A Török Áramlat exportgázvezeték két ágból áll, amelyek közül az egyik a török fogyasztók gázellátását, a másik pedig Dél- és Délkelet-Európa országainak gázellátását szolgálja. A Török Áramlat összkapacitása 31,5 milliárd köbméter, üzemeltetése 2020 januárjában kezdődött.

Jelenleg a Török Áramlat az egyetlen aktív útvonal az orosz gáz Európába szállításához, az Ukrajnán keresztüli tranzit leállítása óta. A vezeték kiindulópontja az Anapa közelében működő Russzkaja kompresszorállomás.

„Közeledik az olaj- és gázárak cunamija, amely elpusztítja Európát. Ez az olyan oroszgyűlölők makacs stratégiai ostobaságának következménye, mint Ursula (von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke) és Kaja (Kallas az EU külügyi szolgálatának vezetője), aki elutasította a megbízható és gazdaságilag előnyös orosz energiát” – írta Kirill Dmitrijev, az orosz elnök nemzetközi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja csütörtökön az X-en.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168