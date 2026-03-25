Újabb gyomrost adott Ukrajna az orosz olajiparnak

Előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, a tüzet oltják. Az RBK hírportál szerint Uszty-Luga a legnagyobb, építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és az országban a második Novorosszijszk után, írta az MTI.

A Reuters szerint a kikötő az orosz olajexport fontos csomópontja. A hírügynökség emlékeztet, hogy Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta támadásait az orosz olajfinomítók és exportútvonalak ellen, az orosz gazdaság gyengítése céljából.

Uszty-Lugát már hétvégén is támadták ukrán drónok, akkor egy időre fel kellett függeszteni az exportot. A mostani támadás okozta kár nagysága egyelőre nem ismert.

Mindeközben a szentpétervári Pulkovo repülőtér forgalmát szerdára virradóra korlátozták. Viborgban károk keletkeztek egy lakóházban.

Drozgyenko kormányzó szerint a leningrádi régió légterében 56 ukrán drónt lőttek le. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy az éjszaka folyamán 389 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek az orosz légtérben. Moszkva, Kaluga, Jaroszlavl, Pszkov és Cserepovec repülőtereinek forgalmát a támadások megzavarták.

A határmenti Belgorod megyében Vjacseszlav Gladkov kormányzónak a Max üzenetküldőn kiadott közleménye szerint ukrán rakétacsapások jelentős károkat okoztak az energetikai létesítményekben, fennakadások tapasztalhatók az áram- és a vízellátásban.