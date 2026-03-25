Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Újabb gyomrost adott Ukrajna az orosz olajiparnak

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

Előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, a tüzet oltják. Az RBK hírportál szerint Uszty-Luga a legnagyobb, építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és az országban a második Novorosszijszk után, írta az MTI.  

A Reuters szerint a kikötő az orosz olajexport fontos csomópontja. A hírügynökség emlékeztet, hogy Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta támadásait az orosz olajfinomítók és exportútvonalak ellen, az orosz gazdaság gyengítése céljából.   

Uszty-Lugát már hétvégén is támadták ukrán drónok, akkor egy időre fel kellett függeszteni az exportot. A mostani támadás okozta kár nagysága egyelőre nem ismert.      

Mindeközben a szentpétervári Pulkovo repülőtér forgalmát szerdára virradóra korlátozták. Viborgban károk keletkeztek egy lakóházban.

Drozgyenko kormányzó szerint a leningrádi régió légterében 56 ukrán drónt lőttek le. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy az éjszaka folyamán 389 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek az orosz légtérben. Moszkva, Kaluga, Jaroszlavl, Pszkov és Cserepovec repülőtereinek forgalmát a támadások megzavarták.

A határmenti Belgorod megyében Vjacseszlav Gladkov kormányzónak a Max üzenetküldőn kiadott közleménye szerint ukrán rakétacsapások jelentős károkat okoztak az energetikai létesítményekben, fennakadások tapasztalhatók az áram- és a vízellátásban.

„Végig vele vagyok" – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Az amerikai elnök újabb béktervvel lepte meg Iránt és a világot. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez Teheránban.

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás.

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

Mi már régóta tudjuk, milyen gyakran telefonál Szijjártó Péter Lavrovval

Erről ő maga beszélt két évvel ezelőtt laptársunknak.  

Zárt ajtók mögött ülésezik a Nemzetvédelmi Bizottság

Minden bizonnyal holnapután pedig jön a Kormányinfó is, ahol közlik majd, mire jutott a bizottság. 

Érzékeny területeket is érint az újabb uniós paktum

Az Európai Bizottság elnöke nemrég jelentette be, de máris újabb részletek derültek ki.

Krátert hozott létre a NATO-tagnál lezuhant azonosítatlan drón

Egy hivatalosan ismeretlen eredetű drónként jelölt repülő eszköz robbant fel az egyik európai ország területén.

Satuba fogva – ilyen aknákkal szórta tele Irán a szorost

Nem kímélték a meghatározó tengeri kereskedelmi útvonalat az irániak: egy sor speciális aknát telepítettek.

Izrael folytatja: példátlan csapást mért Teheránra

Az izraeli hadsereg nagyszabású támadást jelentett be azután, hogy Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta az iráni erőművek bombázását és tárgyalásokról számolt be.

